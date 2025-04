The Glass Dome - Stagione 1

Non so quante volte ho letto e, soprattutto, visto questa storia esatta. Figlia/figlio di successo, che una volta è sfuggito a un'educazione tormentata in un ambiente rurale claustrofobico, torna a casa per fornire assistenza nel suo campo professionale a una problematica indagine della polizia. L'abbiamo già visto tutti. Non ultimo in The Hunters...

In The Glass Dome, incontriamo Lejla, una talentuosa profiler dell'FBI che vive a San Diego che, durante l'introduzione, riceve una chiamata dal padre adottivo Walter che gli spiega che sua madre è morta dopo un periodo di malattia. Tornati a casa, nel piccolo villaggio svedese di Granås, diventa chiaro che la migliore amica di Lejla è stata uccisa e che anche sua figlia di nove anni è stata rapita, cosa in cui la nostra protagonista si può ritrovare molto e che la colpisce profondamente. 23 anni prima, anche lei era stata rapita e messa in una cella di plexiglas in un seminterrato, prima che la polizia la trovasse e la consegnasse a una famiglia affidataria a Granås.

La fotografia e la scenografia sono squisite e il montaggio è molto buono. Hedenberg è brillante anche nel ruolo di Walter, il padre adottivo.

Una volta a casa, la vita di campagna è quella di sempre in queste serie. Gente rozza e chiacchierona con armi da caccia non registrate, un capo della polizia stressato afflitto da accuse di nepotismo e amicizie danneggiate da un'assenza di 14 anni. Lejla, tuttavia, è abbastanza acuta da rendersi rapidamente indispensabile per gli incapaci poliziotti di campagna e, insieme al padre capo della polizia in pensione Walter, avviano la loro piccola indagine per cercare di rintracciare la ragazza rapita, che li porta dove nessuno di loro pensava di finire.

Léonie Vincent si sente un po' come una forza primordiale nel ruolo principale e quindi porta avanti molte scene che altrimenti sarebbero cadute nel vuoto.

The Glass Dome è scritto da Amanda Högberg ma quando la serie inizia dice in grande testo che è basato sull'opera dell'autrice Camilla Läckberg. La sceneggiatura è, come ho detto, molto tipica e prende in prestito quasi ogni piccolo aspetto che costituisce sia la storia di base che alcune tracce secondarie da altre storie poliziesche, o thriller polizieschi (in forma di libro). C'è una mancanza di originalità qui e invece, sul fronte della sceneggiatura, hanno solo giocato sul sicuro, hanno scritto dialoghi che possono essere previsti fino all'ultima sillaba e hanno usato uno stile narrativo incredibilmente ristretto che fondamentalmente ruota sempre intorno a cinque personaggi o giù di lì. La sensazione di suspense e la claustrofobia che concettualmente accompagnano un poliziesco di questo tipo non possono mai essere confuse. Tuttavia, diventa così piatto e così povero di portata e scala, che l'attenzione che invece beneficia del ridimensionamento e del restringimento soffre anche di una struttura troppo stretta e di linee di pensiero monotone.

I Cacciatori hanno chiamato e volevano indietro la loro storia.

Per fortuna, la recitazione è molto buona, per la maggior parte. Léonie Vincent è molto brava nel ruolo principale e riesce a trasmettere l'oscurità e il dolore che porta con sé con classe e senza esagerare. Interpreta il suo ruolo di Lejla con concentrazione e moderazione, ma esprime comunque vulnerabilità sotto la superficie. Johan Hedenberg è bravo almeno altrettanto bene nei panni del padre Walter, capo della polizia in pensione, ed è evidente che è in un campionato a parte. Johan Rheborg inciampa un paio di volte nei panni del suo personaggio Percy, e la sua interpretazione manca di presenza e, soprattutto, di intensità, ma questo non importa molto.

The Glass Dome non è unico, né è particolarmente eccitante, ma è accettabile grazie a una regia decente e alla buona recitazione di Vincent/Hedenberg.

