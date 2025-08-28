The Last Caretaker Impressioni sul gameplay: Non sono mai stato così accogliente e così solo

HQ

Di solito non sono un fan del genere survival. Spesso trovo che il gameplay sembri troppo stereotipato. La storia e il mondo spesso si sentono sprecati solo costruendo una base senza una narrazione centrale che la attraversa. Con mia piacevole sorpresa, The Last Caretaker in gran parte si sottrae a queste tendenze irritanti, con il mondo e la storia che sono un punto focale attorno al quale orbita tutto il resto.

Tu sei The Last Caretaker, un robot progettato per supportare l'umanità dopo che ha lasciato il mondo in un disastro allagato. Nel gioco, prenderai una grande barca attraverso le grandi distese d'acqua per raccogliere "semi" umani e nutrirli lentamente fino al punto in cui saranno in grado di sopravvivere quando li mandi nello spazio alla ricerca di una nuova casa.

Il gameplay di The Last Caretaker sarà familiare alle persone che hanno già giocato a un gioco di sopravvivenza. Inizierai con pochissimo e dovrai accumulare le tue risorse attraverso le macchine e gli scarti che trovi nel mondo. Gran parte del gameplay di The Last Caretaker è incentrato sull'energia. Garantire che i motori e tu siano alimentati in modo da poter pilotare la tua nave, mantenendo anche abbastanza energia di riserva in modo da poter mantenere in vita i semi umani e avere i mezzi per difenderti. Ho avuto modo di vedere l'inizio del gioco e un punto molto più tardi, ma è stato semplice vedere come si sarebbe progrediti. Channel37 non è un grande fan dei tutorial diretti, e invece si fida del giocatore per capire le soluzioni man mano che procedono. Anche per qualcuno che di solito evita il genere survival, non è stato troppo difficile capire le cose, e anche il modo in cui il gioco ti invita naturalmente a esplorare è stato molto divertente.

Anche se potrebbe sembrare un po' spoglio in termini di ambienti quando si fissano nient'altro che acque grigie vuote, il mondo di The Last Caretaker rimane incredibilmente interessante. Channel37 ha fatto un grande sforzo per stabilire una tradizione unica per il suo mondo post-apocalittico. Mi è piaciuto soprattutto il dettaglio della sciarpa che indossa il personaggio principale. Sciarpe arancioni sono anche avvolte intorno agli orsacchiotti avvistati durante il gioco, che sono stati dati ai bambini evacuati mentre cercavano di fuggire dalla Terra prima della sua distruzione.

C'è qualcosa di molto triste ma anche molto dolce in questo, e penso che Channel37 abbia fatto un lavoro straordinario nel fondere l'oscurità di un mondo dimenticato con l'idea che c'è ancora speranza da portare avanti. Potresti essere attaccato da altri robot e squali di metallo e potrebbe sembrare che l'intero pianeta sia diventato ostile, ma hai ancora una missione da compiere. È un grande tema per il mondo. A differenza di altri giochi di sopravvivenza, non sembra che The Last Caretaker voglia che la sua storia sia semplicemente qualcosa tenuto sullo sfondo. Invece, si ha la sensazione che ci sia sempre un filo in attesa di essere scoperto, un colpo di scena che non si vedeva arrivare in agguato proprio dietro l'angolo.

C'è un impegno per la narrazione mescolato con un nucleo di sopravvivenza di cui non ho potuto fare a meno di rimanere colpito. Si tratta di un'esperienza abbastanza isolata, ma che permette quindi di essere completamente immersi nel mondo. L'uso della solitudine contrasta con l'intimità del tuo obiettivo generale e l'immaginario del gioco, che è spesso piuttosto dolce come mostrato dai suddetti orsacchiotti. Nel saturo genere di sopravvivenza di oggi, vale la pena distinguersi, e sono lieto di dire che The Last Caretaker lo fa sicuramente. Ci sono molti giochi di sopravvivenza con premesse e mondi interessanti, ma pochi di essi hanno il gameplay e le meccaniche che ruotano così bene attorno ai temi centrali della narrazione.

La sopravvivenza è un genere molto impegnativo, soprattutto se si guardano i giochi che lasciano spazio anche al multiplayer. Ma, anche se The Last Caretaker non ti permette di fare squadra con altri robot, sembra comunque un esempio straordinario del genere finora. Persistono lievi preoccupazioni su quanto sarà coinvolgente l'overworld, considerando che gran parte di esso sembra lo stesso, ma mettendole da parte è un titolo su cui i fan della sopravvivenza e della fantascienza dovrebbero tenere gli occhi.