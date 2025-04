HQ

Il sottoscritto aveva davvero così tanti pensieri contrastanti su The Last of Us: Part II dopo averlo finito che ho dovuto giocarci una seconda volta prima di finire per definirlo un capolavoro nella mia recensione. È piuttosto appropriato quindi che io abbia avuto un'esperienza simile con The Last of Us: Stagione 2, anche se la seconda visione dello show non ha cambiato la mia opinione in modo così drammatico come il gioco.

Perché mi sono seduto lì un po' deluso quando i titoli di coda del settimo episodio sono scorsi sul mio schermo la prima volta. Alcune delle mie scene preferite, i punti della trama e altro ancora del gioco sono stati modificati o non sono nemmeno inclusi in The Last of Us: Stagione 2, quindi ero confuso. Perché hanno fatto questo e quello in modo diverso? Affrontarlo una seconda volta, sapendo cosa aspettarmi, mi ha dato alcune risposte. Quelli di voi che cercano solo di vedere la storia del gioco raccontata da Pedro Pascal, Bella Ramsey, Kaitlyn Dever e l'equipaggio non lo capiranno, ma il mio consiglio è di sedersi e godersi il viaggio. Pensalo come una versione dell'universo alternativo leggermente modificata di The Last of Us: Part II. Fare questo mi ha fatto apprezzare questa stagione a un livello completamente nuovo.

Vedere cosa succede quando una persona viene sostituita da un'altra in certi momenti, qualcosa di completamente nuovo che accade, le linee temporali che cambiano e cose del genere è piuttosto interessante e divertente. Molte di queste modifiche sono state apportate per comprimere diversi momenti chiave del lungo gioco in uno show televisivo che non ha il tempo di indugiare e immergersi particolarmente in profondità in molte cose. Questo fa sì che alcuni aspetti dello spettacolo sembrino affrettati. Una cosa strana da dire quando ci sono anche scene che definirei inutili. Uno di questi è fondamentalmente un "Ehi, ricordi questo gruppo? Sono cattivi. Va bene, ci vediamo". Forse è qualcosa a cui faremo riferimento in quella che è ovviamente una terza stagione già approvata, ma sembra fuori luogo qui e mi ha fatto chiedere se avessi saltato una scena o qualcosa del genere.

Parte del motivo è che questa volta non avrai un episodio di "Molto, molto tempo" (quello con Bill e Frank). La stagione 2 sta invece diffondendo questo tipo di storie secondarie in ogni episodio. Funziona abbastanza bene, poiché la maggior parte di essi è davvero affascinante sia per i fan più accaniti come me che per i nuovi spettatori in cerca di una costruzione del mondo ancora maggiore. Che si tratti di saperne di più sui personaggi del gioco o su cosa è successo tra i due giochi. In questo modo posso convivere con uno o due di loro che sono stati sbagliati e/o che hanno semplicemente gettato le basi per la stagione 3.

Soprattutto quando lo show continua a costruire sui suoi punti di forza. Ramsey fa un ottimo lavoro nei panni di Ellie, anche se una scena cruciale evidenzia quanto sia brillante l'attrice Ashley Johnson (con un po' di aiuto dagli animatori di Naughty Dog ), poiché Ramsey non riesce a creare lo stesso tipo di impatto di Johnson nel gioco. Il giovane attore è davvero cresciuto ed è diventato Ellie, mentre Pascal riesce a mostrare la sua straordinaria gamma in tutto, dalle battute spensierate alle scene strappalacrime che lo porteranno a essere nominato di nuovo per una serie di premi prestigiosi. A questo si aggiunge una pletora di stupefacenti attori secondari e Dever è così brava da giustificare in una certa misura lo show che cambia il fisico di Abby (e con ciò il suo passato in un certo senso), ed è sicuro dire che non avrete problemi a trovare i vostri personaggi preferiti da amare o odiare.

Anche quelli di voi che si sono lamentati del fatto che la prima stagione non aveva abbastanza infetti saranno felici. La seconda stagione non include solo alcune delle parti più ricche di azione del gioco, ma ne aggiunge anche un paio di nuove. Uno che ti terrà con il fiato sospeso e un altro che porta più infetti e pistole rispetto all'intera prima stagione in totale.

Per farla breve: The Last of Us: La Stagione 2 è sicuramente un must se ti è piaciuto il primo e/o i giochi. Una storia incredibile è stata leggermente modificata e accorciata, cosa che potrebbe farla sembrare un po' affrettata e superficiale per i fan, ma è comunque un'ottima televisione. La recitazione straordinaria, i momenti stimolanti, l'azione ricca di suspense e un mondo affascinante rendono molto comprensibile il motivo per cui l'episodio finale farà piangere milioni di spettatori per la stagione 3 (o maledire HBO per non aver chiamato questo The Last of Us: Season 2 - Part I )...