The Legend of Zelda Movie inizia la produzione in Nuova Zelanda

Anche se non ci sono conferme ufficiali da parte di Sony o Nintendo, abbiamo appreso oggi che il film live-action di The Legend of Zelda è passato dalla pre-produzione a "in produzione", secondo l'elenco FTIA (Film & Television Industry Alliance) del film, e le riprese sono state girate a Wellington, in Nuova Zelanda.

Il film, con Bo Bragason nei panni della principessa Zelda e Benjamin Evan Ainsworth nei panni di Link, ha già iniziato le riprese, che si svolgeranno principalmente a Wellington, in Nuova Zelanda, fino all'inizio di aprile 2026.

L'utente Mike Odyssey su X ha anche riferito che il casting per il film completo è ora chiuso e sarà annunciato presto, e ipotizza anche che un primo teaser del film verrà rilasciato per celebrare il 40° anniversario dell'uscita di The Legend of Zelda, intorno al 21 febbraio 2026.

L'uscita di The Legend of Zelda Movie è prevista per il 7 maggio 2027. Non vedi l'ora di vederlo?