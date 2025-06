The Legend of Zelda Movie posticipato al 7 maggio 2027

HQ

Chiunque conti i giorni che mancano al debutto di The Legend of Zelda Movie potrebbe voler aspettare un momento, poiché la data di uscita del film si è spostata a causa di un ritardo. In precedenza, l'arrivo era previsto per il 26 marzo 2027.

Ora, secondo un nuovo brief dello stesso Miyamoto, il film uscirà il 7 maggio 2027. Si tratta di un ritardo di poche settimane e Miyamoto dice che il tempo extra sarà utilizzato per "rendere il film il migliore possibile".

Spingersi fuori da marzo potrebbe essere una buona cosa per The Legend of Zelda Movie. Sonic 4 uscirà nelle sale il 19 e anche Godzilla x Kong: Supernova uscirà nelle sale quel mese. Nintendo probabilmente vuole dare a questo film la migliore possibilità possibile di ripetere il successo di The Super Mario Bros. Movie.

The Legend of Zelda Movie esce il 7 maggio 2027.