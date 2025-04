The Midnight Walk Anteprima: Proteggi Pot Boy a tutti i costi!

HQ

Uno dei giochi più intriganti di uno State of Play PlayStation in gran parte poco brillante è stato The Midnight Walk. Un'avventura in stop-motion immersa nel mistero di un viaggio attraverso un mondo devastato dall'oscurità. Con l'audace ambizione di unire i generi accogliente e horror, The Midnight Walk è stato un gioco che ha attirato la mia attenzione piuttosto rapidamente.

Di recente, abbiamo avuto la possibilità di dare un'occhiata a una parte di The Midnight Walk, incluso il primo capitolo del gioco e alcuni elementi provenienti da altre parti dell'avventura. Non abbiamo avuto modo di interpretare noi stessi, ma siamo stati guidati attraverso questa esperienza da Olov Redmalm e Klaus Lyngeled di Moonhood, che hanno aggiunto un ulteriore livello di profondità, quasi come guardare il commento di un regista, anche se sarebbe stato bello avere un po' di esperienza pratica.

The Midnight Walk si svolge in un mondo in miniatura, dove i libri e le scarpe sono giganti e i personaggi abbastanza piccoli da stringersi intorno a loro. Giochiamo nei panni del Brucio, un personaggio che si risveglia con la semplice missione di riportare il fuoco nel mondo, che da allora dorme nell'oscurità. C'è un ricco mistero e un'atmosfera enigmatica nel mondo di The Midnight Walk, una sensazione che si ricava immediatamente dalla grafica del gioco. L'animazione in stop-motion attira immediatamente i pensieri di Tim Burton, 9 anni, Over the Garden Wall, eppure mantiene un senso di creatività così forte che l'uso di paragoni con altre opere di animazione inquietanti non rende abbastanza giustizia al gioco.

Più di 700 modelli sono custoditi nello spazioso ufficio di Moonhood Studios, che è apparso come un museo dedicato al gioco nel breve video tour che ci è stato consegnato al termine della sessione di gameplay. Polistirolo, ceramica, argilla e altro ancora sono stati utilizzati per realizzare questi modelli. Vecchi ritagli di giornale della Seconda Guerra Mondiale, pezzi di un carro, la scarpa di un imprenditore, tutto decora The Midnight Walk senza sembrare a buon mercato o distraente. Il personaggio principale di Pot Boy (un piccolo compagno che viaggia con te durante la tua gita) trabocca di una personalità così magnetica. C'è una tale cura e dettaglio in The Midnight Walk che è davvero difficile non rimanere colpiti dal lavoro nelle sue immagini, anche solo guardando il gameplay.

Anche il suono è una delizia. Gli NPC sono completamente doppiati e la colonna sonora fonde i concetti di inquietante e accogliente meglio di quanto si pensi quando si sente che questi due generi sono in coppia. Sebbene The Midnight Walk sembri certamente inserirsi in una categoria più inquietante di un vero gioco horror, ha i suoi spaventi, poiché le creature che saltellano ti inseguiranno nel gioco, costringendoti a sgattaiolare da un luogo sicuro all'altro, temendo che divoreranno la tua luce. Possiamo immaginare, soprattutto in VR, che questo porterà ad alcuni spaventi improvvisi.

The Midnight Walk sta arrivando sia sulla realtà virtuale che sulle piattaforme normali, il che significa che deve trovare un equilibrio tra le esigenze delle due. Il gameplay appare quindi piuttosto semplicistico, almeno da quello che abbiamo visto, ma alcuni elementi sembrano essersi adattati in modo creativo ai limiti della piattaforma VR nel suo stato attuale. L'uso della tecnologia di monitoraggio oculare è particolarmente intrigante, in quanto può dire quando i tuoi occhi sono chiusi, il che nel gioco ti consente di ascoltare nemici e punti di interesse. La maggior parte del gameplay di The Midnight Walk è incentrato sui sensi della vista e dell'udito. Quando non puoi fare affidamento su uno, l'altro ti sosterrà, il che ha reso alcuni segmenti interessanti più avanti nell'anteprima.

In gran parte, il gioco sembra essere un mix di sgattaiolare oltre alcuni nemici e poi camminare per vedere gli ambienti e continuare la storia. Dato che non abbiamo giocato al gioco in prima persona, non possiamo davvero parlare di quanto sia soddisfacente o meno. A prima vista, ci sono preoccupazioni che il suo fascino iniziale possa svanire, ma di certo non è successo durante il nostro tempo, e considerando che The Midnight Walk mira ad essere anche un'avventura più breve, immaginiamo che il fascino non svanirà, ma è difficile valutare quanto sia gratificante il ciclo di gioco di furtività e incendio delle cose senza alcuna esperienza pratica.

The Midnight Walk è probabilmente un gioco che ti scoraggerà o ti attirerà solo dalla sua premessa. Se non sei un fan dello stop-motion, o non ti piace l'idea di un'avventura meno ricca di azione, probabilmente cercherai altrove, ma come qualcuno che è rimasto sbalordito dall'aspetto di questo gioco non appena è iniziata la sessione di anteprima, mi sono allontanato dall'essere semplicemente incuriosito all'essere molto, molto entusiasta di ciò che Moonhood Studios sta preparando. In un'epoca in cui sembra che la creatività e l'apprezzamento per l'arte siano messi alla prova ogni giorno, è più vitale e rinfrescante che mai avere giochi come The Midnight Walk, che finora sembra essere una splendida avventura. La mia unica speranza è che il gameplay sia abbastanza gratificante da farmi sentire come se avessi bisogno di giocare a questa avventura, piuttosto che limitarmi a guardarla in tutto il suo splendore.