The Punisher: One Last Kill mostrato in trailer molto violento

HQ

L'adattamento Netflix di The Punisher divenne rapidamente molto popolare, e molti fan ritennero che il personaggio avesse finalmente ricevuto il trattamento che meritava. Disney apparentemente è d'accordo, dato che, come sappiamo, ha deciso di lasciare che Jon Bernthal continui a interpretare Frank Castle, che abbiamo visto in Daredevil: Born Again e che presto vedremo in Spider-Man: Brand New Day.

Ma... ci sarà ancora di più, dato che The Punisher avrà anche uno speciale TV tutto intitolato The Punisher: One Last Kill , in anteprima il 12 maggio su Disney+. Se avete visto Daredevil: Born Again, sapete come finisce, e a giudicare da un nuovo trailer, One Last Kill riprende poco dopo la serie TV. Ed è chiaro che Disney non ha cercato di attenuare il personaggio; invece, è ancora lo stesso Castle duro e vendicativo che incontreremo qui.

Dai un'occhiata al nuovo trailer e capirai cosa intendiamo.