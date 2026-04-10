The Punisher: One Last Kill mostrato in trailer molto violento
Se sei uno di quelli che temevano che Disney non avesse il coraggio di dare al personaggio il trattamento che merita, abbiamo buone notizie...
L'adattamento Netflix di The Punisher divenne rapidamente molto popolare, e molti fan ritennero che il personaggio avesse finalmente ricevuto il trattamento che meritava. Disney apparentemente è d'accordo, dato che, come sappiamo, ha deciso di lasciare che Jon Bernthal continui a interpretare Frank Castle, che abbiamo visto in Daredevil: Born Again e che presto vedremo in Spider-Man: Brand New Day.
Ma... ci sarà ancora di più, dato che The Punisher avrà anche uno speciale TV tutto intitolato The Punisher: One Last Kill , in anteprima il 12 maggio su Disney+. Se avete visto Daredevil: Born Again, sapete come finisce, e a giudicare da un nuovo trailer, One Last Kill riprende poco dopo la serie TV. Ed è chiaro che Disney non ha cercato di attenuare il personaggio; invece, è ancora lo stesso Castle duro e vendicativo che incontreremo qui.
Dai un'occhiata al nuovo trailer e capirai cosa intendiamo.