The Seven Deadly Sins: Origin verrà lanciato a gennaio

I fan di The Seven Deadly Sins saranno felici di sapere che l'imminente The Seven Deadly Sins: Origin uscirà all'inizio del prossimo anno. Il 28 gennaio sarà il momento di una nuovissima avventura basata sulla popolare serie manga/animé. La descrizione ufficiale del gioco recita:

"Ambientato nel mondo dell'iconica serie manga e anime giapponese, The Seven Deadly Sins: Origin è una storia completamente originale che invita i giocatori a esplorare il regno di Britannia come mai prima d'ora. Che tu ti stia avventurando da solo o in squadra con gli amici, il gioco offre un'esperienza RPG open world profonda e completa, ricca di esplorazione, combattimenti in tempo reale e avventure guidate dai giocatori.

Questa non è una rivisitazione dell'anime, è un nuovo inizio".

In questa avventura, giochiamo nei panni di un giovane personaggio di nome Tristan, e dovrebbe essere perfetto per i nuovi arrivati poiché non è richiesta alcuna conoscenza preliminare della serie. Il creatore della serie manga, Nakaba Suzuki, terrà d'occhio l'intera faccenda, assicurandosi che rimanga fedele al manga.

Dal punto di vista del gameplay, sarà caratterizzato da un mondo aperto creato con Unreal Engine 5. Un mondo in cui puoi catturare mostri, pescare, cucinare cibo e molto altro. Le battaglie saranno in tempo reale e ci saranno incontri con boss enormi. Anche se è free-to-play, può comunque essere giocato in singleplayer se non vuoi giocare con gli altri.

Uscirà il 28 gennaio per PlayStation 5 e PC.