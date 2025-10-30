The Witcher: Stagione 4

HQ

La terza stagione di The Witcher di Netflix è stata abominevole. Un pasticcio incomparabilmente marcio di "intrattenimento" televisivo che non solo ha buttato via tutto ciò che c'era di buono nei giochi, ma ha anche reindirizzato gran parte del contenuto dei libri, in peggio. Personalmente, ho avuto seri problemi a superare la terza stagione, dopo che la seconda stagione mi aveva annoiato un po' brutalmente. Che il protagonista Henry Cavill nel ruolo del cacciatore di streghe borbottante abbia lasciato l'edificio dopo la terza stagione, non è stato affatto sorprendente. È stato ancora più inaspettato, quindi, che Netflix, con la showrunner Lauren Schmidt Hissrich al timone, abbia scelto di continuare.

L'idea è probabilmente quella di farlo sembrare il Signore degli Anelli, completo di nani comici e un imitatore di Legolas armato di arco e frecce... Tuttavia, non funziona davvero.

2025, nuovo inizio - nuovo attore protagonista. La versione di Henry Cavill del Geralt di Rivia è stata sostituita dal Geralt di Liam Hemsworth, e senza drammatizzare eccessivamente o sembrare irragionevole/maleducato, è un declassamento del 100%, in ogni modo immaginabile. Personalmente non definirei mai Cavill un grande caratterista, ma il suo Geralt è infinitamente migliore di quello di Hemsworth, e questo è evidente nel primo episodio della quarta stagione (che ha debuttato questa mattina). Mentre Cavill aveva empatia, presenza, carisma ed equilibrio nella sua interpretazione oscura, stoica, sporca e, soprattutto, dura come la roccia del personaggio, Hemsworth si sente molto più come il sostituto insaponato che cerca di fingere di essere un certo personaggio, ma non ci si avvicina mai. Liam non si sente mai duro, freddo, oscuro o insieme allo stesso modo, il che significa che non si sente mai come se appartenesse al mondo, o tra gli altri personaggi. Sembra un brutto teatro, in tutti gli episodi, e questo nonostante il fatto che le parti d'azione siano diventate più numerose, più sanguinose e più sontuose.

Liam Hemsworth è costantemente terribile nel ruolo di Geralt, purtroppo. Il suo strano modo di esprimere le emozioni solo modellando la bocca come una freccia non mi piace.

Annuncio pubblicitario:

Netflix si è reso conto in una certa (piccola) misura che il pubblico che guarda una serie su The Witcher vuole vedere l'azione. Colpi di spada, combattimenti, maghi che lanciano incantesimi, sangue, budella, asce che spaccano teschi e tutto il resto, e la quarta stagione ne contiene il doppio rispetto alla seconda e alla terza stagione, messe insieme. C'è una coreografia di combattimento molto affiatata qui in un'ambientazione più ampia con riprese ed effetti più avanzati rispetto a quelli che siamo abituati a vedere nelle tre stagioni precedenti, ed è chiaro che Lauren Schmidt Hissrich intendeva dare a Geralt più qualità acrobatiche con il cambio di attori, il che per me funziona davvero. Liam non fa nulla di buono qui (non fa affatto bene, purtroppo) ma la sua controfigura fa un ottimo lavoro con il modo in cui si muove, si capovolge, salta, si lancia e brandisce la sua iconica spada in un modo che avrebbe dovuto essere standard dalla prima stagione. Non è abbastanza per salvare questa stagione altrimenti debole, ma dovrebbe essere applaudito a prescindere.

Il più lontano possibile dal personaggio del libro/gioco? Assegno!

La quarta stagione è basata sul libro di Andrzej Sapkowski Battesimo del fuoco, che è il quinto della serie, e sebbene Netflix si prenda troppe libertà, ancora una volta, nel modo in cui lo interpreta ed esclude qualsiasi tipo di nudità e quella crudezza sfrenata in cui Sapkowski è così bravo, la cornice è la stessa. La storia è divisa in tre e tutte e tre le storie sono raccontate in ordine non cronologico. Geralt si è unito (dopo essere stato dominato dal mago Vilgefortz) con un nano arrabbiato, il suo terribile Bardo e la stravagante interpretazione di Laurence Fishburne del personaggio di Regis. Vagano per varie foreste, incontrando mostri di palude e ghoul mentre Hemsworth cerca di parlare come Henry e Fishburne fa una meta-interpretazione esagerata del suo personaggio di Matrix. Nel frattempo, Ciri si è unita a un gruppo di banditi chiamati "The Rats" e questa parte della stagione dovrebbe funzionare come una cosa di formazione con le varie personalità dei borseggiatori "colorati" come una sorta di cosa da adolescente, ma è scritta così male e recitata in modo così orribile che non c'è molto che si possa fare se non sospirare. La storia di Yennefer ha un tono più oscuro, ovviamente, ma occupa così tanto spazio che non rimane molto per Geralt, e questo è solo uno dei tanti problemi strutturali e narrativi che affliggono questo quarto capitolo.

Modella la bocca un po' come un fischietto, strizza gli occhi... Prova a fingere di essere Henry Cavill. Fabbrica? Purtroppo no...

Annuncio pubblicitario:

Il tono è davvero super frammentato e incoerente, il che per molti versi fa sembrare The Witcher in questa veste parodistico. Un secondo è oscuro, duro, grintoso e un po' inquietante, mentre il secondo dopo veniamo catapultati in qualcosa che sembra la hot rod mop del Libro di Boba Fett, o come un brutto schizzo dei Monty Python con tutti i vestiti fatti in casa e le terribili parrucche. Spesso si ha l'impressione che l'intera banda stia recitando The Witcher, e come se il casting e la drammaturgia di base fossero a livello di scuola elementare. La quarta stagione evita gli ascolti veramente bassi grazie a una serie di scene d'azione davvero ben realizzate, epiche e dall'aspetto caotico che mancavano completamente dalla terza stagione. A parte quelli, tuttavia, questa è ancora una fantasia scadente in forma televisiva da parte di persone che non capiscono il materiale originale né hanno alcun tipo di idea su come soddisfare le esigenze dei fan.