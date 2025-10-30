The Witcher Stagione 4 - Episodi 1 e 2 Recensione: Quando Liam Hemsworth è l'unico cambiamento...

HQ

The Witcher: La stagione 4 è appena stata rilasciata completamente su un account Netflix vicino a te. Puoi andare a guardare gli otto episodi in questo momento, ed è quello che stiamo facendo per offrirti una recensione dell'intera stagione. Ma per ora, negli ultimi giorni, ho avuto modo di guardare i primi due episodi per avere un assaggio di ciò di cui parla questa stagione e per vedere se sta cercando di risolvere alcuni dei tanti problemi che sono venuti prima.

C'è qualcosa in questa serie che mi ha fatto e continuerà a farmi guardare nonostante l'incredibile calo di qualità ad ogni stagione. Non è più una questione di "ma ha così tanto potenziale", a questo punto della storia. Né si tratta dell'ormai scomparso Henry Cavill, per quanto lo conosciamo e lo amiamo (a proposito, Gamereactor è stato uno dei primissimi punti vendita con cui ha condiviso il suo desiderio di seguire di più il tono e gli archi narrativi dei libri). Dopo una Stagione 1 decente ma inutilmente ingarbugliata, una Stagione 2 diluita e una Stagione 3 insormontabile, eccoci di nuovo qui, sperando almeno in qualche correzione.

Ma troverete poco di tutto questo negli episodi 1 e 2. L'episodio 1 segue la stessa struttura guazzabuglio di molti degli episodi che lo hanno preceduto: frenetico, con poco sfondo per i personaggi noti o introduzione per quelli nuovi, troppi momenti sciocchi, un tocco visivo sorprendentemente discreto e zero carisma politico. Potresti ricordare vagamente cosa è successo alla fine della stagione 3 con Geralt, Ciri e Yennefer, e perché (ancora una volta) devono intraprendere un viaggio per riunirsi; questa volta principalmente contro il mago Vilgefortz di Roggeveen e il re Emhyr var Emreis.

Per introdurre Liam Hemsworth come il nuovo Lupo Bianco, il primo episodio prende spunto dal buon vecchio copione di "questo è un narratore che racconta una storia leggermente diversa". Sembra un po' imbarazzante, ma sorprendentemente, Hemsworth funziona bene nel ruolo finora. C'è poca profondità nei suoi sentimenti e nella sua recitazione nell'episodio 1, un po' di più nell'episodio 2, ma se prendi già The Witcher come un orologio casuale, non dovresti avere molti problemi con lui. Inoltre, potrebbe effettivamente aggiungere qualcosa di nuovo al tavolo, e questo è uno dei ganci che questa stagione potrebbe avere se giocato bene. Inoltre, la sua voce suona incredibilmente simile a quella di Cavill, il che, forzato o meno, aiuta in modo esilarante.

Si comporta bene anche durante il combattimento con gli umani e combatte con i mostri. Tuttavia, la serie si sforza troppo di mostrare che il nostro Lupo Bianco è molto ferito e molto arrabbiato aumentando il gore sullo schermo fino a undici. Mi va bene lo splatter finché ha senso, ma qui sembra un tentativo infantile di apparire più serio e maturo. A mio parere, finisce per essere ridicolo quando non c'è stato alcun accumulo di quei momenti disgustosi. In altre parole, nonostante la bella coreografia (almeno la maggior parte delle volte), qualcuno deve dire agli showrunner che più sangue non significa necessariamente sequenze d'azione migliori.

Con le introduzioni rapide e povere stabilite nell'episodio 1, l'episodio 2 segue una struttura più classica nel ritmo e nelle trame, e quindi funziona meglio come un normale pezzo di intrattenimento. Tuttavia, non mi ha fatto preoccupare affatto dell'arco narrativo di "Thieves", questo gruppo di "Ratti" a cui Ciri si unisce per sopravvivere. Non mi è piaciuto nessuno dei personaggi, né i loro curriculum cliché (incluso l'inevitabile drogato di fisstech). Per quanto il ruolo di Freya Allan abbia sostenuto lo show sin dalla seconda stagione, non posso fare a meno di pensare che sia solo andata in discesa dopo la sua noiosa deviazione nel deserto.

Nel frattempo, un'altrettanto indebolita Yennefer di Anya Chalotra cerca di convincere i vecchi maghi amici/rivali a unirsi alla sua nuova causa di riconnessione in sequenze troppo semplici, simili a cameo (c'è un incontro con un mago nel bosco che sembra un filmato di un videogioco giapponese), e Cahir continua ad andare e venire, un uso improprio di un personaggio così interessante che hanno ancora tempo per sistemare. Altrove, penso che Milva del The Witcher party potrebbe avere i suoi momenti, Jaskier potrebbe tornare in forma e Emiel Regis di Laurence Fishburne porta la pausa tanto necessaria a tutto questo Caos (gioco di parole), perché non si può avere abbastanza sapore di Morfeo in questo.

The Witcher non è (e non sarà mai) uno dei più grandi spettacoli fantasy di tutti i tempi; Questo è qualcosa che tutti noi siamo arrivati ad accettare. Questa stagione eviterà stupidi salti temporali, creerà un po' di sviluppo del personaggio, riempirà i molti buchi e farà buon uso della tradizione magica? Non lo so. Tuttavia, se sei come me, un fanatico del franchise e anche di questa serie, che continua a guardare solo per vedere dove osa andare nonostante abbia toccato il fondo più volte, allora vai avanti. Anche se nel nostro cammino sono rimaste solo poche tracce di gioia effimera, anche se Hemsworth potrebbe sembrare un falso Lupo Bianco all'inizio, vediamo dove va a finire e se riesce ad avere senso rinnovarsi.

