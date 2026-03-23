Todd Howard loda il programma di conservazione di Xbox per aver mantenuto vivi i vecchi RPG Bethesda

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Mentre il silenzio radio continua sui nuovi giochi di The Elder Scrolls e Fallout, se vuoi rilassarti con un RPG Bethesda di uno dei due IP, probabilmente dovrai rovistare in una vecchia libreria di classici. Con un solo grande remaster in circolazione al momento, Todd Howard è contento che possiamo ancora giocare gli originali come erano.

Parlando con GamesRadar+, Howard ha spiegato che preferirebbe avere un vecchio gioco che giri piuttosto che un remaster. "Per molto tempo sono stato un no, no, no. È un gioco della sua età, assicuriamoci che funzioni."

Con questa filosofia, è incredibilmente contento del coinvolgimento di Xbox nella conservazione dei giochi. "Hanno fatto un lavoro incredibile con la retrocompatibilità. Al momento puoi andare a giocare all'Oblivion originale, puoi giocare a Morrowind, puoi giocare a Fallout 3. È retrocompatibile, è 4k, e tipo, fantastico."

Howard aveva delle paure con The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, dicendo che c'erano "un milione di modi in cui potevano andare storti." Tuttavia, sembra che per la maggior parte i fan abbiano apprezzato un ritorno a Cyrodiil con qualche grafica e meccaniche migliorate. Forse questo aprirà la porta ad altri classici Bethesda per ricevere lo stesso trattamento. O forse no, dato che i giochi originali sono ancora giocabili.