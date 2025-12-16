Tomb Raider: Catalyst non richiederà alcuna conoscenza precedente

HQ

C'erano grandi aspettative di vedere Lara Croft ai The Game Awards di venerdì, dopo che è stato confermato in anticipo che avremmo saputo di più sul suo futuro all'evento. E l'abbiamo fatto. Molto di più, in effetti. Si è scoperto che non c'è solo un gioco in lavorazione, ma anche due.

Durante un evento stampa l'altro giorno, c'è stata l'opportunità di chiedere a Crystal Dynamics informazioni su questi giochi (grazie Polygon), e le discussioni hanno incluso la questione se siano necessarie informazioni di contesto per capire il prossimo Tomb Raider: Catalyst, che continuerà la storia di una delle più grandi icone del mondo videoludico. Devi essere un esperto di Lara Croft, aver giocato ai giochi, seguito la serie Netflix e visto i film per poter apprezzare la trama? Fortunatamente, la risposta è no, non è richiesta alcuna conoscenza pregressa, e il capo studio Scot Amos spiega:

"Questo è il punto più lontano nella carriera di [Lara], è dove si trova ora. Quindi questo è un ottimo momento per quei fan di lunga data per chiedersi: 'Cosa c'è in programma per Lara Croft?' Per i nuovi fan, abbiamo progettato Catalyst affinché i giocatori possano iniziare subito e riprendere le sue avventure così com'è. Non c'è bisogno di compiti."

Tuttavia, se hai già giocato ai giochi precedenti, ci saranno alcune cose extra da godere:

"Puoi tuffarti subito in Catalyst e vivere questa avventura completa dalla testa alla fine e capire la storia e i personaggi senza dover conoscere nulla di quella preistoria. E ovviamente, c'è quel livello di capacità di soddisfare le esigenze di chi è fan di lunga data, oltre a far entrare nuovi giocatori e vivere la prova."

In breve, sembra che sarà una buona porta d'ingresso per chiunque voglia provare Tomb Raider nel 2027, ma già nel 2026 uscirà Tomb Raider: Legacy of Atlantis, che è una sorta di reinterpretazione e reboot del primo gioco della serie. Questa è quindi un'occasione d'oro per prepararsi a Catalyst, un'avventura che Amos descrive come "il più grande Tomb Raider che abbiamo mai realizzato finora."