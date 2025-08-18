Towa and the Guardians of the Sacred Tree preview: Se l'Ade e la mitologia orientale avessero avuto un bambino

HQ

Tiriamo fuori l'elefante dalla stanza il prima possibile: Towa and the Guardians of the Sacred Tree è simile ai roguelite basati su stanze come Enter /Exit the Gungeon, ma soprattutto Towa and the Guardians of the Sacred Tree ricorda Hades. Le loro somiglianze vanno oltre la scelta della visuale dall'alto o il modo in cui scegli la fase successiva a seconda della ricompensa che offre. C'è molto amore per il titolo Supergiant Games ', ma Towa vuole differenziarsi aggiungendo una serie di sottosistemi che né Zagreus né Melinoë possiedono e che, oltre alla decorazione e all'atmosfera, offre una nuova prospettiva sulla sfida di "fino a dove puoi andare".

La storia di Towa and the Guardians of the Sacred Tree è la lotta del bene contro il mare, dove una divinità di nome Shinju offrì sua figlia Towa per essere la guardiana del villaggio con lo stesso nome. Sarà lei ad affrontare Magatsu e i suoi demoni, una forza distruttiva che minaccia il mondo, sia materiale che spirituale. Per combattere questa divinità malvagia,Towa si circonda di un certo numero di abitanti del villaggio, i suoi amici più cari e alleati, ognuno con abilità diverse.

Originariamente il piano era di combattere Magatsu insieme, ma Magatsu si svegliò prematuramente ed esiliò Prayer Guardians ai confini dello spazio e del tempo, congelando il villaggio di Shinju e Towa stesso nel tempo. Ora tocca aiGuardians, riuniti ma dall'altra parte del velo, sconfiggere gli otto spiriti protettori diMagatsu per liberareTowa e il villaggio diShinju.

Uno dei principali elementi di differenziazione di Towa è che il combattimento qui è a coppie, con un tandem di un combattente corpo a corpo (Tsurugi ) e un combattente di supporto (Kagura ), dagli otto Guardians of Prayer. Le combinazioni tra i due (ogni guardiano ha abilità diverse a seconda del ruolo che interpreta, anche se ce ne sono alcune più adatte a ciascuno rispetto ad altre) possono generare potenti sinergie in combattimento, oltre a sbloccare parti della storia di ogni personaggio mentre combattono e si conoscono.

Il combattimento in sé è divertente e consiste nel concatenare una varietà di attacchi con armi primarie e secondarie, oltre a colpi speciali e attacchi finali. Inoltre, il personaggio di supporto, che può essere automatico o controllato dal giocatore (lasciando il personaggio principale non protetto) può lanciare potenti incantesimi offensivi e difensivi, a seconda delle sue abilità e del suo addestramento, così come Graces (abilità passive che vengono sbloccate in ogni stanza) che migliorano gli attacchi, la rigenerazione della vita o del mana o ottengono oggetti.

Tutto questo è importante, perché il ciclo di replay con ogni "morte" ripristina solo la linea temporale a quel punto dell'avventura, e con ogni corsa possiamo raccogliere materiali ed esperienza con cui sbloccare nuove abilità per il nostro duo di combattimento. Il villaggio fungerà da fulcro e da riflesso della progressione, man mano che aggiungeremo nuovi edifici e più opzioni di allenamento nel dojo.

Puoi anche forgiare armi per migliorare le statistiche generali di tutti, e questo viene fatto con uno dei minigiochi più completi che abbia mai visto. Un altro grande "mini-gioco" (che potrebbe quasi essere un gioco a parte, a quanto pare) è la pesca, in cui si guadagnano punti pesca che possono essere scambiati con i mercanti del villaggio per raccogliere equipaggiamento per i propri eroi.

Sì, Towa non sta reinventando la ruota, e le sue ispirazioni principali sono certamente chiare, ma ha abbastanza originalità, oltre a una modalità narrativa e narrativa abbastanza interessante da ritagliarsi una nicchia nel genere. È disponibile su PC, PS5 e Xbox Series il 19 settembre e potrebbe essere una delle gemme nascoste nel calendario di rilascio per quel mese.