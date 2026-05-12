Trainwreck Bannato da Valorant per 31 giorni per presunta manipolazione del grado

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Trainwreck dello streamer è stato colpito con un sorprendente ban di 31 giorni da parte di Riot Games per aver presumibilmente manipolato il suo rango su Valorant. L'affermazione afferma che Trainwreck è stato potenziato per aver giocato una serie di partite con individui di rango molto più alto, tutto durante un evento in diretta con Sinatraa, ProdCM, Dapr e Hamyontwitch.

Parlando di questo ban, Trainwreck ha espresso un enorme malcontento, sottolineando che Riot lo sta punendo per "essere scarso nel gioco e per aver giocato in diretta in diretta".

Tutta questa situazione arriva anche quando una figura nota anti-cheat di Riot, GamerDoc, ha dichiarato in un thread Discord, come riportato da xQc, che "trainwrecks venivano portati in ogni partita" e che "neanche il ban verrà annullato" perché presumibilmente violerebbe i termini di servizio riguardo a "un caso chiaro di essere portato da giocatori superiori alla sua abilità".

GamerDoc ha ulteriormente chiarito in un messaggio in cui spiega che "non era solo un 5-stack con amici sui loro account." Aggiunge che "Un giocatore Immortale (con precedenti ban di boost sul suo personaggio principale) stava alternando tra PIÙ smurf di rango inferiore/account condivisi che non possedeva. Quel gruppo ha avuto un tasso di vittorie dell'~80% in ~50 partite.

"Questo viola direttamente la sezione 15a (a) dei Termini di Servizio: "giocare sull'account di un'altra persona o impegnarsi in altre attività volte a "migliorare" lo status o il rank di un account."

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