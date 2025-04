Trump e Zelensky si incontrano da soli in Vaticano per rilanciare i colloqui di pace in Ucraina

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . In un incontro privato all'interno della Basilica di San Pietro prima dei funerali di Papa Francesco, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno discusso i potenziali percorsi per porre fine alla guerra in Ucraina.

Senza assistenti presenti e seduti a pochi metri di distanza nella cornice della Basilica di San Pietro, i due leader hanno parlato per circa quindici minuti, segnalando un momento raro e altamente simbolico di diplomazia diretta in un momento in cui i negoziati per il cessate il fuoco affrontano sfide crescenti.

Sebbene entrambe le parti abbiano descritto l'incontro come produttivo, permangono divisioni di fondo su questioni come lo status della Crimea e la tempistica per la revoca delle sanzioni alla Russia. Per ora, resta da vedere come questa conversazione influenzerà i fragili sforzi di pace.