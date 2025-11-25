Ubisoft e FX stanno collaborando per una serie TV di Far Cry

HQ

Ubisoft è uno degli editori di videogiochi più aggressivi quando si tratta di creare adattamenti delle sue amate serie e franchise, come in passato abbiamo visto il gigante francese realizzare un Assassin's Creed film e persino un Werewolves Within. Questo si aggiunge poi al debutto degli anime Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix e Splinter Cell: Deathwatch, Mythic Quest e Side Quest per Apple TV, e con piani per realizzare uno show Assassin's Creed, un film Watch Dogs (che ha concluso la produzione) e anche un film Riders Republic. Ora, un altro progetto si è unito a questa line-up.

È stato rivelato che Ubisoft e FX stanno collaborando per creare una serie Far Cry TV. La serie sarà basata sulla popolare e longeva serie di videogiochi, ma non sarà un adattamento diretto di un gioco specifico, piuttosto presenterà "un nuovo scenario e un nuovo cast di personaggi." In sostanza, non aspettarti di vedere Vaas o la famiglia Seed in questo progetto, come esempi.

Altrimenti, ci viene detto che lo show sarà prodotto da Rob Mac (alias Rob McElhenney prima di cambiare ufficialmente nome) tramite la sua società More Better Productions, e anche da Alien: Earth mente geniale Noah Hawley tramite la sua società 26 Keys. Mac è anche destinato a recitare e apparire nella serie in qualche modo.

Parlando di rendere questa serie realtà, Hawley ha espresso: "Quello che amo del franchise di giochi Far Cry è che è un'antologia. Ogni gioco è una variazione di un tema, proprio come ogni stagione di Fargo è una variazione su un tema. Creare un grande spettacolo d'azione che possa cambiare di anno in anno, esplorando sempre la natura dell'umanità attraverso questa lente complessa e caotica, è un sogno che si avvera. Sono entusiasta di collaborare con Rob e portare sulla scena la nostra sensibilità irriverente e ambiziosa condivisa."

Mac ha poi accennato un po' a questo punto: "Lavorare insieme a Noah Hawley è un sogno realizzato. Ubisoft è stata straordinariamente generosa, affidandoci uno dei mondi videoludicici più iconici mai creati. E attraverso tutto questo, la mia famiglia FX continua a sollevarmi con la loro costante fiducia e sostegno."

Con l'annuncio ancora molto recente, non aspettatevi notizie sul cast o sui punti della trama, anche se sapremo che quando arriverà la prima, la serie debutterà su Hulu negli Stati Uniti e su Disney+ altrove nel mondo.