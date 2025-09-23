Ubisoft ospiteràAssassin's Creed Shadows un concerto audiovisivo a Londra a novembre

HQ

Considerando che stiamo fissando il barile di Sucker Punch Ghost of Yotei, può essere facile dimenticare che abbiamo avuto anche un'altra avventura giapponese tentacolare da goderci all'inizio di quest'anno, quando Ubisoft ha debuttato Assassin's Creed Shadows.

Presto, potremo tornare nello spirito di questo gioco, supponendo che non l'abbiate fatto di recente con il DLC Claws of Awaji, come parte di un'esibizione dal vivo ospitata a Londra a novembre. Conosciuto come Assassin's Creed Shadows: A Live Band Experience, questo sarà un concerto audiovisivo in cui le canzoni della colonna sonora vengono eseguite dal vivo dall'artista TEKE::TEKE e con l'aiuto di The Absolute Orchestra e Thunderdrum.

In un comunicato stampa, TEKE::TEKE parla di far parte di questa performance dal vivo: "Da tempo volevamo dare vita alle nostre canzoni da Assassin's Creed Shadows... Aggiunta di un altro livello

alla colonna sonora da vivere al di fuori dell'ambiente di gioco e riprodotta per te dal vivo

accompagnato da una bellissima sezione d'archi... stiamo lavorando a qualcosa di veramente speciale per i fan, un'esperienza audiovisiva completa in una delle nostre città preferite, Londra!"

Per coloro che si chiedono se questo spettacolo arriverà in altre città in tutto il mondo, TEKE::TEKE tocca anche un po' questo con "Speriamo che arrivino altre città, ma per coloro che sono in grado, non vediamo l'ora di vedervi il 9 novembre!"

La data esatta per lo spettacolo è il 9 novembre e il luogo è il Islington Assembly Hall. I biglietti saranno in vendita a partire da venerdì 26 settembre alle 10:00 BST.