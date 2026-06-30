Ubisoft rivela le specifiche della console di Assassin's Creed: Black Bandiera risincronizzata

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Già la prossima settimana, i fan potranno tornare nei Caraibi per rivivere la amata storia di Edward Kenway in Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Il remake uscirà il 9 luglio ed è già diventato un disco d'oro, il che significa che è pronto per essere messo nelle mani dei fan.

Per chi di voi vuole giocare al titolo su PS5 o Xbox Series X/S, potreste essere curiosi di sapere come funzionerà sulle varie piattaforme console? Se così fosse, le specifiche complete delle console sono state ora condivise.

La cosa fondamentale da notare è che, oltre alla Xbox Series S, tutte e tre le Xbox Series X, PS5 e PS5 Pro offriranno tre opzioni grafiche: Prestazioni, Fedeltà e Bilanciato. Ognuno opera a risoluzione upscalata 2160p (PS5 Pro sfrutta anche PSSR migliorata) e poi mira rispettivamente a 60 FPS, 30 FPS o 40 FPS. Allo stesso modo, per PS5 e Xbox Series X, Performance offrirà solo il Ray-Tracing base, mentre Balanced e Fidelity offriranno Ray-Tracing esteso, mentre la PS5 Pro offre il Ray-Tracing esteso in tutte le modalità.

Per quanto riguarda la Xbox Series S, la cosa principale da notare è che il gioco offre solo una modalità Fidelity che raggiunge una risoluzione 1620p upscalata, 30 FPS e offre il Ray-Tracing standard.

Dai un'occhiata alle specifiche complete della console qui sotto.