Ubisoft sta festeggiando il successo di Black Flag licenziando 51 sviluppatori

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Ieri Assassin's Creed: Black Flag Resynced è finalmente andata in anteprima, che ovviamente è stata celebrata in vari modi dai fan e dai media. Anche Ubisoft è stata presumibilmente soddisfatta sia delle recensioni positive sia dell'alto numero di preordini, e ora Insider Gaming riferisce di festeggiare licenziando 51 persone che hanno lavorato allo sviluppo del gioco presso Ubisoft Barcelona.

Uno sviluppatore anonimo dello studio ha detto quanto ha detto sulla questione:

"Questi licenziamenti coincidono con il contesto più ampio delle problematiche in corso sul posto di lavoro. Non si tratta di un evento isolato; Riflette un modello di maltrattamenti costanti, perdita di talenti, partenze forzate dovute all'erosione dei diritti dei lavoratori e una cultura manageriale sempre più dall'alto verso il basso che lascia i dipendenti con poca voce nelle decisioni che riguardano il loro lavoro."

Insider Gaming riporta anche che altri dipendenti hanno detto che sembrava che ciò fosse stato predeterminato e che, indipendentemente da come fossero andate le cose, delle persone sarebbero state licenziate. Indubbiamente una notizia triste, soprattutto poco prima dell'uscita del gioco, ovviamente, e sospettiamo che questa non sia la motivazione migliore per gli altri sviluppatori Ubisoft a finire i loro giochi.

Potete leggere le nostre impressioni su Assassin's Creed: Black Flag Resynced a questo link.