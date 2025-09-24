Ugreen Nexode Retractable

Ci sono letteralmente migliaia di power bank che puoi acquistare e, sebbene esistano marchi premium che offrono naturalmente maggiore affidabilità, qualità costruttiva e simili, spesso mi imbatto in modo scioccante amici, conoscenti e familiari che hanno optato esclusivamente per il numero di mAh e il prezzo più basso di sempre.

Ma se vuoi ancora spendere qualche soldo in più per un power bank che proviene da un marchio rispettato, Ugreen ha fornito hardware di prim'ordine molte, molte volte e l'ultimo power bank Nexode non è solo potente, ma ha anche un asso nella manica.

Nexode è in realtà un'intera serie che porta tutti i segni distintivi di questa nuova idea, e togliamolo di mezzo per primo. Invece di dover integrare tu stesso il cavo USB-C, proprio perché altrimenti è inutile quando il tuo laptop, smartphone o Switch 2 si esaurisce, è integrato qui. L'abbiamo già visto, ma questo è "retrattile". Il parallelo più semplice da tracciare sono i cavi dell'aspirapolvere vecchio stile, in cui puoi estrarre un potente cavo USB-C dalla parte superiore e, se gli dai un piccolo strattone, vola di nuovo in posizione e si "aggancia" anche magneticamente.

È una soluzione incredibilmente intelligente e innovativa a un problema abbastanza centrale, e ci togliamo sempre il cappello davanti a prodotti che riducono il numero di gadget che devi portare in giro. Il cavo è di 70 centimetri, il che non è affatto male, tutto sommato.

Annuncio pubblicitario:

Il power bank stesso ha una sorprendente somiglianza con gli ultimi modelli di Anker, ma da chi ha "preso ispirazione" semplicemente non lo so. C'è un bel pannello LCD che ti offre una panoramica completa di quanta energia è rimasta e quanti watt stanno volando fuori dai tre percorsi in totale, dove uno è il cavo, gli altri due sono USB-C e USB-A.

La capacità è di 20.000 mAh, e questo è in realtà il problema centrale qui, perché sembra un po' bassa. Sandberg ne fa uno con 50.000 mAh e, sebbene pesi anche 1,1 chili invece di 550 grammi, le dimensioni non sembrano molto diverse. In altre parole; Ugreen avrebbe potuto fare un po' di più qui.

Altrimenti, questo è un design e un'esecuzione davvero affidabili. Il cavo è in grado di erogare 100 W, che è la velocità massima di ricarica della maggior parte dei dispositivi, e la porta USB-C può erogare 65 W allo stesso tempo, quindi c'è un vero elemento di velocità qui. Ugreen addebita anche € 89,99 per questo, che so che è più di quanto molti pagherebbero per un power bank, ma ottieni anche design, qualità costruttiva, una garanzia di due anni sul prodotto e un cavo intelligente.

Annuncio pubblicitario: