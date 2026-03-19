Valve cerca di ridefinire Counter-Strike 2 gameplay rendendo i ricaricamenti molto più impattanti

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Una delle caratteristiche distintive del gameplay della maggior parte degli sparatutto è che, dopo aver sparato qualche proiettile o sopravvissuto a uno scambio con un avversario, ricarichi il caricatore, indipendentemente da quanta munizione rimanga nel caricatore. Da un punto di vista realistico, è un comportamento ridicolo, ma è per questo che amiamo i videogiochi, perché questa munizione 'sprecata' viene magicamente reinserita nelle nostre riserve per essere usata più avanti.

Questa è anche una caratteristica chiave nel gameplay di Counter-Strike, e lo è da anni, ma non più. Valve ha rivelato un nuovo aggiornamento per Counter-Strike 2 che farà sì che quando scarti un caricatore, le munizioni rimanenti vengano semplicemente buttate insieme ad esso, rendendo le ricarica molto più importanti.

La motivazione di Valve dietro questo cambiamento piuttosto massiccio a CS2 è la seguente:

"Quando ricarichi in CS2, le munizioni avanzate nel caricatore vengono riinvestite in una riserva praticamente infinita. E quindi la decisione di ricaricare non ha mai offerto compromessi significativi—in una posizione sicura con abbastanza tempo, potresti ricaricare dopo aver sparato un solo proiettile, o mezzo caricatore, o dopo aver sparato fino a vuoto, e il resto del colpo non ne rimarrebbe influenzato.

"Pensiamo che la decisione di ricaricare dovrebbe avere rischi più alti, quindi nell'aggiornamento di oggi la ricarica è stata ridisegnata. Ora, quando ricarichi, lascerai cadere il caricatore usato e scarterai tutte le munizioni rimaste. Invece di 'ricaricare' l'arma con qualche colpo, un nuovo caricatore completo verrà preso dalle riserve ogni volta che ricarichi.

"Quanti caricatori di riserva avrà ogni arma? La maggior parte ha ricevuto tre caricatori, ma alcune armi avranno meno per premiare efficienza e precisione, o più per incoraggiare a spammare attraverso muri e fumi. Tieni d'occhio la tua riserva!"

Questo cambiamento accompagna anche le guide alle mappe nelle partite competitive e la possibilità di unirsi direttamente agli amici durante le partite personalizzate, ma anche se questi sono miglioramenti graditi, molti probabilmente saranno preoccupati solo per il cambiamento di ricarica nel prossimo futuro.