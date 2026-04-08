Vestiti per impressionare quando giochi 007 First Light con la DualSense 007 First Light Edizione Limitata
Puoi essere 'L'Uomo con il Controller d'Oro' il giorno del lancio del gioco, il 27 maggio.
Oggi abbiamo ricevuto la notizia agrodolce che 007 First Light, il titolo IOI destinato a riportare James Bond nel mondo dei videogiochi dopo oltre 13 anni di assenza, sarà ritardato su Nintendo Switch 2, riaffermando l'impegno a lanciare le versioni PC, PS5 e Xbox Series il 27 maggio, come previsto.
Forse per incoraggiare i giocatori a celebrare quella data con stile, PlayStation ha colto l'occasione per svelare il controller DualSense 007 First Light Limited Edition, con un design ispirato al codice agente di Bond e una palette dorata che rende omaggio alla saga. Il controller sarà disponibile dal 27 maggio in quantità limitate al prezzo di £74,99 / €84,99, e i preordini apriranno il 17 aprile alle 10:00 ora locale, secondo il post del PlayStation Blog.
Quindi, se vuoi mettere le mani su questo controller distintivo per aiutare un giovane James Bond a diventare l'agente MI6 più famoso con licenza per uccidere nella storia, annota la data, perché sicuramente esauriranno in pochi minuti. Dai un'occhiata qui sotto.