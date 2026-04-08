Vestiti per impressionare quando giochi 007 First Light con la DualSense 007 First Light Edizione Limitata

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Oggi abbiamo ricevuto la notizia agrodolce che 007 First Light, il titolo IOI destinato a riportare James Bond nel mondo dei videogiochi dopo oltre 13 anni di assenza, sarà ritardato su Nintendo Switch 2, riaffermando l'impegno a lanciare le versioni PC, PS5 e Xbox Series il 27 maggio, come previsto.

Forse per incoraggiare i giocatori a celebrare quella data con stile, PlayStation ha colto l'occasione per svelare il controller DualSense 007 First Light Limited Edition, con un design ispirato al codice agente di Bond e una palette dorata che rende omaggio alla saga. Il controller sarà disponibile dal 27 maggio in quantità limitate al prezzo di £74,99 / €84,99, e i preordini apriranno il 17 aprile alle 10:00 ora locale, secondo il post del PlayStation Blog.

Quindi, se vuoi mettere le mani su questo controller distintivo per aiutare un giovane James Bond a diventare l'agente MI6 più famoso con licenza per uccidere nella storia, annota la data, perché sicuramente esauriranno in pochi minuti. Dai un'occhiata qui sotto.