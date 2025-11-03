Vince Gilligan ha creato l'idea alla base di Pluribus per 10 anni

HQ

Vince Gilligan è uno dei migliori produttori televisivi in questo momento, poiché viene da Breaking Bad e Better Call Saul, ha anni e anni di TV immensamente acclamata nel suo portfolio. Il prossimo sarà la serie Apple TV Pluribus, in cui Gilligan si riunisce con Rhea Seehorn, per vedere la star Better Call Saul apparire come la persona più miserabile del mondo che ha il compito di salvare tutti dalla felicità.

È un'idea bizzarra e strana e che Gilligan ha elaborato per anni e anni. Parlando con Polygon, spiega che ha avuto l'idea di Pluribus durante le sue pause pranzo da Better Call Saul, e che originariamente aveva un protagonista maschile.

"Ho iniziato a prendere in giro questa idea durante le mie pause pranzo da Better Call Saul. Non sapevo cosa ci fosse in questa idea che mi fosse rimasta impressa – e non riuscivo a capire quale sarebbe stato il meccanismo della trama con cui sarebbe successo – ma ho continuato a scherzare con essa, e ho capito, beh, deve essere una storia di fantascienza. Non si può spiegare una situazione del genere nel mondo reale".

E aggiunge: "Ho iniziato quasi 10 anni fa con questa vaga idea di un protagonista maschile con cui tutti all'improvviso, inspiegabilmente, erano molto, molto gentili. Non ha fatto nulla di particolarmente grande per meritare l'amore e l'affetto di tutti, ma tutti improvvisamente amano questo ragazzo. Faranno qualsiasi cosa per lui. Non importa quanto sia cattivo con loro, non potrà mai ferire i loro sentimenti. Non riuscirà mai a scrollarsi di dosso il loro entusiasmo per lui come persona".

Pluribus inizierà lo streaming su Apple TV molto presto, con i primi episodi che arriveranno il 7 novembre. Puoi vedere il trailer dello show qui sotto e per quanto riguarda le altre informazioni di Gilligan, ha recentemente notato che c'è il potenziale per un reboot di Breaking Bad.