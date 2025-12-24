Voce: Bethesda sta ricevendo aiuto da The Coalition per migliorare il suo motore di gioco

HQ

Quando Starfield fu rilasciato, molte persone reagirono al fatto che il Creation Engine, il suo motore di gioco, non era più aggiornato, con animazioni e volti in particolare che sembravano un po' datati. Tuttavia, Bethesda ha scelto di mantenere il motore di gioco, che si prevede sarà utilizzato anche in The Elder Scrolls VI, nonostante il fatto che The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (sviluppato con Unreal Engine 5) abbia dimostrato quanto avrebbe potuto essere migliore.

Ma forse c'è speranza, dopotutto. Nell'ultimo episodio del podcast The Xbox Two, il redattore di Windows Central Jez Corden rivela che Bethesda sta attualmente ricevendo aiuto dalla probabilmente leader azienda di grafica per videogiochi di Microsoft, The Coalition, e dal loro Advanced Technology Group. L'obiettivo è migliorare il Creation Engine con diverse delle funzionalità offerte in Unreal Engine 5, al fine di migliorare graficamente i giochi di ruolo di Bethesda.

In precedenza abbiamo già riportato il grande aggiornamento Starfield che si dice debutterà il prossimo anno, ma a quanto pare l'idea è che questo arricchezza anche The Elder Scrolls VI e Fallout 5. Corden dice:

"Starfield sta subendo una sorta di revisione tecnica, e alcune di queste revisioni e miglioramenti tecnici sono anche elementi che influenzeranno il modo in cui si giocherà il prossimo Fallout e il prossimo Elder Scrolls."

Certo, è solo una voce, ma incrociiamo le dita. Siamo tutti pronti a giochi di ruolo più belli, giusto?