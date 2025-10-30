Warhammer 40,000: Space Marine II svela due nuovi boss nella nuova mappa PvE

HQ

L'aggiornamento della community di ottobre di Warhammer 40,000: Space Marine II è arrivato e, come al solito con questi post di Saber Interactive, abbiamo una buona idea di ciò che otterremo nei futuri aggiornamenti dei contenuti, sia in termini di contenuti gratuiti che di cosmetici.

Nel post di aggiornamento della community su Steam, Saber ci dice che stava un po' scherzando quando ha detto che avremmo avuto un nuovo boss nella prossima mappa PvE. Questo perché invece ne avremo due. Invece di combattere un Primo Tiranide - l'apice del ceppo guerriero degli insetti alieni - ci abbasseremo intorno a due, mentre gli xeno alati volano sopra le nostre teste cercando di tagliarli con arti affilati.

Questi boss possono essere trovati nella nuova Operazione Reclamation, in cui gli Space Marine si infiltreranno in una nave catturata dal nemico e la distruggeranno. Se vuoi avere un aspetto fresco nella tua missione, potresti voler equipaggiare alcuni dei nuovi cosmetici in arrivo con la patch 11. Il Pacchetto Campioni Blood Angels va ben oltre il semplice dipingere di rosso i nostri Space Marine, poiché ora possiamo fare il cosplay nei panni di una Guardia Sanguinaria. Inoltre, anche il pacchetto cosmetico Salamandre non è da meno, arrivando con look da quattro capitoli successivi e il tradizionale verde Salamandre.