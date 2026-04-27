Warhammer: Mark of Chaos - Resiste?

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Prima che esistesse Total War: Warhammer, c'era Warhammer: Mark of Chaos. Uscito per la prima volta nel 2006, questo gioco ti permetteva di costruire enormi eserciti di unità di Warhammer senza spendere centinaia di euro per figure di plastica, offrendo campagne distinte e divertenti, complete di battaglie che prendevano davvero vita. Ma tutto questo è meglio lasciarlo nel passato, ora che abbiamo la vasta trilogia di Creative Assembly? Oppure, vale la pena tornare all'RTS incredibilmente dettagliato di Black Hole Entertainment che all'epoca della sua uscita sembrava uno dei migliori Warhammer dei giochi?

Warhammer: Mark of Chaos ti permette di controllare una varietà di fazioni. Caos, L'Impero, Orchi & Goblin, Nani, Elfi sia Alti che Oscuri, e Skaven. Se vuoi solo vedere battaglia dopo battaglia, puoi sfidare gli eserciti che vuoi in battaglie CPU Skirmish o in multiplayer LAN se riesci a trovare un amico sulla tua internet locale. Se lo facessi, ti divertiresti, trovando un'esperienza strategica ricca di azione, seppur graficamente datata. Ma ti perderesti il vero sostanza di Warhammer: Mark of Chaos, cioè le sue campagne.

Warhammer: Mark of Chaos Gold Edition (quella che puoi ottenere su Steam come parte di Warhammer Classics) include l'espansione Battle March, il che significa che hai a disposizione tre campagne, con la possibilità di giocare come L'Impero, il Caos e Orchi & Goblin. Queste campagne sono ognuna brillantemente realizzate, composte da missioni in cui costruisci il tuo esercito e lo metti alla prova più e più volte, concludendo ogni atto con una grande battaglia che risulta tanto impegnativa quanto cinematografica. Non so quante volte ho giocato a queste campagne in loop da bambino. Sono davvero per Warhammer Fantasy ciò che Dawn of War era per 40k quando è uscita, e sono altrettanto gratificanti indipendentemente dalla fazione che scegli di giocare. Le campagne Chaos e Empire in particolare sono divertenti perché si scorrono parallelamente tra loro, il che significa che quando diventi malvagio o buono puoi battere il protagonista dell'altra campagna.

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A parte questo, si potrebbe sostenere che non ci sia un grande elemento strategico generale al di fuori delle battaglie. A differenza di Total War: Warhammer, non dipingi la mappa con i tuoi colori né gestisci un impero. Invece, o passi da una missione all'altra o da Skirmish a Skirmish, testando unità, build ed eroi diversi. C'è una semplicità old-school da apprezzare, e permette a Mark of Chaos di concentrarsi sul rendere le battaglie davvero eccezionali. Direi che sono all'altezza della sensazione cinematografica delle battaglie dei giochi Total War: Warhammer. CA ci offre una scala maggiore, più dettagli e roster di unità più ampie, ma per l'epoca Mark of Chaos non aveva pari. Ci sono voluti 10 anni per ottenere un aggiornamento con Total War: Warhammer.

Warhammer: The Old World come è conosciuto ora sembra aver perso un po' del carattere che aveva. Dopo che Games Workshop ha eliminato l'ambientazione di Warhammer Fantasy e l'ha sostituita con Age of Sigmar, sembra un po' vuoto vedere cose nuove nel Vecchio Mondo. Tuttavia, Mark of Chaos proviene da un'epoca in cui c'era un investimento in Warhammer Fantasy come IP. Dove sembrava che, anche se stava perdendo popolarità rispetto al 40k, avesse ancora una vita propria e questa sensazione si percepisce nel gameplay. I personaggi sono freschi e coinvolgenti, le storie hanno peso e, anche se non provi nostalgia per questa epoca di Warhammer, la cura che gli sviluppatori hanno messo dà un attaccamento contagioso all'ambientazione.

È abbastanza facile consigliarlo Warhammer: Mark of Chaos, anche oggi. Certo, la grafica è datata e il gameplay è stato migliorato da Total War: Warhammer, ma se vuoi un RTS Warhammer Fantasy incentrato sulla storia, oggi non esiste davvero un gioco che lo faccia di meglio. Gli unici veri svantaggi sono che non c'è multiplayer online e che il gioco manca di alcune opzioni di qualità della vita a cui sono abituato nei giochi di strategia di oggi, come permettermi di accelerare il tempo quando non voglio guardare le mie unità camminare su un paesaggio desolato per 5 minuti. Altrimenti, se ti piacciono i giochi fantasy, di strategia o il Warhammer vecchio stile, vorrai tornare a questo classico o provarlo per la prima volta. Il miglior classico che abbia mai rivisto.

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