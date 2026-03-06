Warhounds Anteprima del gameplay: XCOM incontra Jagged Alliance in Africa

Se mi dessi dei soldi per ogni gioco di strategia tattica a turni che ho giocato negli anni, oggi sarei ricco. È un genere fantastico e spesso così limitato in scala che mantiene sia profondità che offre un'esperienza fantastica senza diventare troppo lunga. Ci sono eccezioni, ovviamente, come XCOM, dove la durata è considerevolmente più lunga in termini di tempo di gioco. Warhounds è un tentativo entusiasmante di permetterti di controllare una forza mercenaria che combatte per il futuro dell'Africa. Un gruppo misterioso ha iniziato a smantellare paese dopo paese e sta cercando di conquistare l'intero continente. Sei inviato a salvare uno degli ultimi presidenti sopravvissuti in uno dei paesi e a combattere questa minaccia.

In questa versione di anteprima, le scelte erano piuttosto limitate. Ho potuto dedicare tempo a tre missioni distinte nei primi momenti del gioco. Vieni portato in volo per aiutare un presidente ruggente con una mitragliatrice, e le prime due missioni fungono da modalità addestramento. Il mio primo pensiero è stato che somigliasse a XCOM e Jagged Alliance. Purtroppo, non è così piacevole come quelli, ma sotto certi aspetti sembra un'alternativa divertente. Se riesci a gestire dialoghi terribili con scelte di parole strane e cose imbarazzanti da macho, potresti apprezzare il gameplay. Non sto scherzando quando dico che i dialoghi sono imbarazzanti; ci sono stati momenti in cui volevo nascondere la testa sotto la scrivania del computer. Il dubbio doppiaggio, registrato a diversi livelli di volume, contribuisce a dialoghi piuttosto difficili da apprezzare. Purtroppo, solo pochi doppiatori lavorano in questo gioco, e anche loro hanno cose discutibili da dire. Questo significa che l'aspetto Jagged Alliance non può davvero sostenere la partita.

L'area grigia è un'area che non puoi vedere. Di solito, nemmeno il nemico può vederti.

Tuttavia, se apprezzi il combattimento tattico a turni, questo è piuttosto buono. Il gameplay è presente con copertura completa e mezza. Puoi equipaggiare i tuoi soldati con giubbotti protettivi, diversi tipi di armi, granate a mano e molto altro. Solo nella terza missione siamo riusciti a testare una quantità limitata di questo. Apprezzo la possibilità di ruotare la macchina da presa, il sistema di movimento e la ripresa. Proprio come nei giochi XCOM moderni, puoi muoverti e sparare, sparare due volte o allontanarti. Ci sono anche abilità che ti permettono sia di correre che di sparare. A questo proposito, penso che Warhounds funzioni bene. Purtroppo, non posso dire lo stesso dell'opposizione dei computer in questa versione di test. Gli avversari spesso prendevano decisioni piuttosto goffe, mettendosi in pericolo, e non era difficile sconfiggerli.

Suppongo che saranno rafforzati da più giubbotti protettivi, armi migliori e abilità. Allo stesso tempo, posso già avvertire che gli avversari controllati dal computer hanno difficoltà a giocare correttamente. Spesso ti ritrovi in una posizione superiore e puoi distruggere rapidamente gli avversari. È un po' presto per criticare troppo duramente, dato che abbiamo testato solo i livelli iniziali. Non è chiaro nemmeno quale differenza faranno i livelli di difficoltà sull'esperienza. Le battaglie stesse sono solo un aspetto del titolo. Esiste anche una modalità che coinvolge la costruzione di basi, il reclutamento e la gestione del denaro. Resta da vedere se il pacchetto completo sarà valido, e credo che questo farà la differenza per il titolo. Da quello che ho provato finora, non è un gioco promettente. Sembra vecchio e qualcosa che i concorrenti hanno già fatto meglio. Allo stesso tempo, potrebbe dare vita a un titolo interessante, fortemente ispirato a ciò che è venuto prima e senza fare nulla di completamente nuovo. A volte più dello stesso può funzionare benissimo, ed è proprio questo che mi incuriosisce con Warhounds.

La barca è il tuo hub e la tua base. È il luogo in cui costruisci edifici, recluti soldati e ti prepari per le missioni.

Sono molto curioso di sapere come la base a bordo della nave interagirà con il resto del gioco. Come guadagnerai e come funzionerà tutto insieme? Non sappiamo ancora quante missioni siano generiche e quante siano fatte su misura. La storia stessa si basa esclusivamente sul presupposto di queste tre missioni. Tuttavia, va detto che tutto sembrava familiare. Non c'era nulla di particolarmente colpito nel titolo, tranne l'ambientazione. L'Africa è un continente raramente usato nei videogiochi, il che trovo un po' un vero peccato. Il mio preferito della serie Far Cry è probabilmente ancora il secondo, grazie all'ambientazione, alla storia e agli elementi di gameplay interessanti che la serie non ha più riutilizzato allo stesso modo da allora.

Anche se ho avuto problemi con il doppiaggio e i dialoghi scritti, la musica è adatta. Anche le armi suonano bene, e dal poco che sono riuscito a usare, la selezione sembra comunque varia. La grafica non offre un gioco che si loderà per la sua grafica, ma l'aspetto è perfettamente accettabile nonostante alcune strane animazioni facciali. Tecnicamente, è un po' datato in termini di effetti e distruzione ambientale. Tuttavia, non penso sia ingiocabile, e a volte ha un bell'aspetto. Purtroppo, immagini bellissime vengono sostituite da animazioni orribili e texture a bassa risoluzione. Tuttavia, vorrei sottolineare che ho visto sia esempi peggiori che migliori nel genere. Un esempio tipico in questo gioco sono le sue cutscene. Questi possono sembrare completamente folli a causa dell'angolazione della telecamera. In uno degli edifici, ho incontrato un nuovo tipo di nemico con un coltello. Questo cattivo si è tenuto coperto il volto con un asciugamano a bassa risoluzione per tutta la scena. Ci sono molte cose di questo tipo che rovinano l'esperienza complessiva.

A volte l'angolazione è sbagliata. Questo cattivo è coperto con un asciugamano e cerca di sembrare spaventoso.

Warhounds è un gioco che parla di denaro e mercenari ambientato in XCOM. I personaggi parlano un po' come in Jagged Alliance, e più di una volta ho desiderato che restassero semplicemente zitti. D'altra parte, mi piaceva lanciare granate a mano, colpire quel nemico difficile da colpire e aggirare nel modo giusto. Gli ambienti presentano anche case, tetti e molto altro, permettendo la libertà di movimento e molte strategie. Purtroppo, ho sentito che l'opposizione dei computer non ha davvero sfruttato questo aspetto nelle missioni gratuite. Nei livelli di addestramento, seguono alcune istruzioni degli sviluppatori così da poter imparare le basi. Questo significa che è difficile dire qualcosa su di loro. Sono cautamente ottimista riguardo a questo titolo. Tuttavia, anche nel test pre-lancio, ci sono problemi evidenti che non sono sicuro che Everplay DMCC possa risolvere prima del lancio completo. Se sei interessato a XCOM e Jagged Alliance, questo titolo potrebbe valere la pena di tenerlo d'occhio. Tuttavia, non sembra un titolo che supererà questi classici, ma offrirà più dello stesso. Da quello che ho testato, temo che sarà solo un'esperienza mediocre o quasi buona. Tuttavia, mi piacerebbe essere smentito, perché mi piace questo tipo di gioco.