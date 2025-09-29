HQ

Nella fase dell'idea, nessuno può accusare la comica canadese Mae Martin di non aver scelto fonti di ispirazione intelligenti ed efficaci per la sua nuova serie thriller finanziata da Netflix. L'idea era di prendere principalmente Twin Peaks e un pizzico di Stranger Things, gettare tutto in un frullatore e premere il pulsante del frullato fino a quando non profuma di dolce successo televisivo. Tuttavia, Wayward non è né particolarmente buono né qualcosa che sospetto batterà i record di visualizzazione, nonostante il marketing intelligente e l'uso suggestivo delle immagini di copertina all'interno dell'app ben organizzata di Netflix. Questo perché semplicemente non va bene. La sceneggiatura è scadente e la regia manca di spigolosità, nervosismo e mordente, il che lo rende una dimostrazione di potenziale scarsamente utilizzato.

Per quanto ne so, Toni Collette non ha mai avuto un ruolo negativo.

La storia è relativamente semplice e diretta. Un leader di una setta con occhiali enormi, interpretato dalla (come sempre) guardabile Toni Collette, rinchiude i giovani problematici alla periferia della piccola città di Tall Pines e fa loro il lavaggio del cervello, cosa che viene alla luce solo quando un cadetto di polizia appena arrivato si trasferisce e inizia a svelare tutti gli strani incidenti che accadono nella zona.

Le scene sono bruscamente noiose e abitualmente noiose nella loro stanca prevedibilità.

Annuncio pubblicitario:

La premessa di culti e leader di culto, personalità carismatiche e affascinanti che, spinte dalle proprie forti convinzioni, incantano e ipnotizzano, mentre i loro opposti nello stesso universo immaginario sospettano che qualcosa non vada e devono lavorare contro i venti contrari cronici come "gli unici" a vedere la vera verità, non è una novità in questo formato. È più di quello che abbiamo visto in questa premessa, in una forma o nell'altra, già circa 12.000 volte, e purtroppo, Wayward non fa nulla di unico o fresco che faccia sentire giustificato passare otto ore con la maniacale zia leader del culto di Collette.

Alex Dempsey ha un viso così rigido e inespressivo che gli spettatori non capiscono mai i suoi sentimenti, le sue motivazioni o i suoi pensieri.

Sulla carta, tuttavia, ci sono alcuni meriti. Sfortunatamente, non si vedono davvero sullo schermo. C'è una sorta di input nel dibattito sul collettivismo contro l'individualismo, e Mae cerca di demolire la famiglia nucleare e i suoi valori fondamentali, ma graffia solo la superficie, scarabocchiando un po' in un angolo piuttosto che dire qualcosa di sostanziale. Inoltre, i momenti di suspense non sono mai emozionanti e l'attrice protagonista e sceneggiatrice/showrunner si sente completamente sbagliata nel ruolo di Alex Dempsey, poiché il suo volto inespressivo non trasmette mai nulla e la sua recitazione non sembra mai efficace o come se si adattasse al formato thriller. Le mancano intensità, presenza, recitazione naturale e carisma, e anche se Collette fa del suo meglio per compensare questo (è sempre molto brava), non è mai abbastanza.

Wayward è insipido, noioso, prevedibile e piatto. La fotografia è buona, però, e vale sempre la pena guardare Collette, ma non è abbastanza per renderlo passabile. Nemmeno lontanamente.

Annuncio pubblicitario: