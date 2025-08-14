Wednesday viene tormentata da persone del suo passato nel primo sguardo alla Stagione 2 - Parte 2

HQ

Che lo si ami o lo si odi, Netflix ha utilizzato il suo formato split premiere per la seconda stagione di Wednesday, uno stile che significava che la prima metà della stagione è arrivata il 6 agosto e sarà presto seguita dalla seconda metà un mese dopo, il 3 settembre. Mentre gli spettatori probabilmente si stanno strappando i capelli alla disperata ricerca di ciò che è successo a Wednesday dopo gli eventi dell'evasione dell'asilo, Netflix sembra molto contento di questo formato di rilascio, poiché lo spettacolo ha già incassato mega cifre di spettatori.

Tuttavia, lasciamoci il passato alle spalle per un momento e guardiamo al futuro, poiché Netflix ha rilasciato il trailer della seconda parte della seconda stagione, che include alcune inclusioni di personaggi a sorpresa, vale a dire Gwendoline Christie di nuovo come Principal Larissa Weems, anche se non è del tutto viva in questo contesto...

Per il resto, il trailer anticipa che Wednesday e l'equipaggio di Nevermore si stanno preparando per la loro lotta più dura di sempre, dato che il Hyde è in fuga e ci sono ancora altri pezzi in gioco che mettono a rischio le rispettive vite.

Dai un'occhiata al trailer per un assaggio di ciò che verrà offerto agli spettatori quando Wednesday: Season 2 - Part debutterà il 3 settembre.