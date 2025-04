Widejoy in Valorant, ovvero come trasformare il tuo insetto in un meme virale

HQ

A volte, i bug possono diventare un vero mal di testa per gli sviluppatori, soprattutto a causa della cattiva reputazione che possono portare (Ubisoft o CD Projekt Red ne sanno un po'). Ma ci sono certi momenti in cui, grazie a una community con un buon senso dell'umorismo, possono trasformarsi in meme che circolano per un po' nelle reti intorno al gioco, promuovendolo. Questo è il caso di Valorant e Widejoy.

In una recente intervista con Gabby Llanillo, QA Lead di Krafton/PUBG Studios, che ha lavorato con Valorant, ha spiegato come a volte i bug siano divertenti da condividere. "C'era un bug nelle carte dei giocatori. La risoluzione era sbagliata, quindi l'immagine sembrava molto ampia ed era un viso molto ingrandito", ha detto Gabby a Gamereactor. "Una delle coseValorant era Widejoy, così lo chiamavamo, ma era fondamentalmente una foto di Killjoy, uno dei nostri agenti".

Dipende anche da come i singoli giocatori la prendono, ma è sempre meglio guardarla con umorismo piuttosto che arrabbiarsi e parlare male dei creatori per un errore, che, la maggior parte delle volte, è semplicemente sciocco. Puoi goderti l'intervista completa, esclusiva e sottotitolata localmente qui sotto.

