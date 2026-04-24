Widow's Bay: Stagione 1

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Sono ben consapevole che, in un certo senso, aspettare pazientemente "il prossimo Twin Peaks" sia un po' un autogol. Prima di tutto, la leggendaria serie di David Lynch esiste già, e dato che una serie di creatori, incluso lo stesso Lynch, ha già provato e fallito nel catturare quella combinazione unica di dramma tra personaggi, mitologia profonda e suspense avvincente, forse è il momento di gettare la spugna.

Widow's Bay non si propone esattamente di offrire un'esperienza "in stile Twin Peaks" (vedi come stiamo combinando concetti di gioco e intrattenimento qui), ma l'ispirazione è chiara. La comunità isolata con i suoi misteriosi archetipi, la crescente sensazione che qualcosa ribolla sotto la superficie, e l'uomo che cerca di aggiustare qualcosa che sembra rotto.

Qui, però, non è Dale Cooper ma Tom Loftis, sindaco dell'isola di pescatori di Widow's Bay, a rubare la scena, e il suo personaggio è, in un certo senso, più complesso. Loftis non è un funzionario eletto; ha ottenuto il lavoro solo perché nessun altro si è offerto volontario in questa sonnolenta e leggermente tragicomica comunità di pescatori, tormentata da superstizioni e paura. Se chiedi a loro, l'isola è maledetta e nessuno può salvarli da un destino tragico. Ma Loftis vede la morte delle attività locali, vede la povertà, vede una comunità bloccata in routine malsane, e farà di tutto per liberarla. Ma mentre Loftis vive un evento inspiegabile dopo l'altro, mentre la storia oscura dell'isola si svela davanti a lui, diventa chiaro che c'è qualcosa di più in atto qui.

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Questa descrizione sembra piuttosto semplice, forse anche un po' banale, ma Widow's Bay è, nel bene o nel male, molto più strana di così. Prima di tutto, qui non c'è alcun melodramma pomposo. Widow's Bay combina principalmente una satira davvero efficace e consapevole di sé con la sopra spettacolare inquietante in un profilo di genere specifico che non si vede davvero altrove. In momenti fugaci, c'è un tocco di Jordan Peele, forse anche un accenno di Ari Aster, in scene specifiche che ti fanno venire i brividi. Ma il momento successivo, Widow's Bay è altrettanto tagliente quanto What We Do in the Shadows.

Widow's Bay è esilarante e domina il tempismo comico in modo sorprendentemente sottile, e come detto, alcune scene sono efficaci come traguardi per costruire suspense nei 10 episodi. In generale, questo matrimonio bizzarro funziona, ed è tenuto insieme da una manciata di personaggi solidi che, pur non offrendo una profondità infinita, danno vita alla serie quando serve.

Ci sono, però, purtroppo, alcuni problemi strutturali piuttosto significativi che rovinano il ritmo, la messa in scena e, in definitiva, l'esperienza complessiva della serie. Vedi, senza svelare nulla di specifico, c'è un "male" indefinibile sull'isola, che viene lentamente svelato e specificato, ma man mano che si avvia a rivelazioni cruciali, Widow's Bay si insinua in una struttura piuttosto bizzarra da "cattivo della settimana". In un episodio, la serie si trasforma in un film slasher anni '80 con un serial killer mascherato; in un altro ruota attorno a rituali demoniaci che coinvolgono un libro malevolo. Questi episodi reggono bene da soli e sono sia inquietanti che divertenti, ma risultano frammentati, per usare un eufemismo, e o si collegano solo vagamente alla narrazione generale della serie o non lo fanno affatto, in modo quasi sfidante.

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Di conseguenza, ci si intrattiene naturalmente guardando Widow's Bay, ma si è anche confusi, e non sempre in senso positivo. Alcuni colpi di scena possono servire da spezia narrativa, mentre altri sono semplicemente un filo a trabi su cui la serie insiste di inciampare.

Questo rende il quadro complessivo piuttosto mediocre, tutto considerato, ma se riesci a sorvolare queste carenze olistiche, ti viene offerto una rara combinazione di solida commedia e scene horror piene di suspense che funzionano meglio di quanto dovrebbero davvero. Non è un erede di Twin Peaks, ma è un buon punto di partenza.