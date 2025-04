Winter Burrow Anteprima: Rilassarsi la sopravvivenza in modo abbastanza tradizionale

HQ

Non era un pesce d'aprile, quando l'evento Xbox EMEA Developer Sessions si è tenuto per la stampa il 1° aprile. Gli sviluppatori di giochi hanno presentato i loro prossimi progetti in un modo adorabile e completo, con anche un vero gameplay. Uno di questi era Winter Burrow da sviluppatore Pine Creek Games e editore Noodlecake Games. Si tratta di un suggestivo gioco di sopravvivenza in cui un piccolo topo torna in patria per ristrutturare una casa d'infanzia. Il lancio è previsto per il 2025 per Xbox Series X (e S), Xbox One e PC. Winter Burrow sarà incluso anche con Xbox Game Pass immediatamente al momento del rilascio e il gioco è incluso anche nel programma Xbox Play Anywhere, quindi una volta acquistato il gioco, puoi giocarci su quasi tutti i dispositivi che desideri.

Il gioco indie danese di Pine Creek Games attira immediatamente l'attenzione con la sua grafica colorata simile a quella dei cartoni animati. La prospettiva è isometrica e, in base a ciò che ho visto, la storia è raccontata con bellissime immagini fisse e testo. Si passa molto tempo nei menu del gioco e sembra che ci sia più che sufficiente da leggere. Il ritmo di Winter Burrow è lento, quindi leggere molto è adatto a questo tipo di gioco. D'altra parte, potrebbe non attirare i giocatori che in genere bramano molta azione ed esplosioni.

Winter Burrow è un gioco di sopravvivenza, quindi devi lavorare sodo per tutto. Per prima cosa, devi accendere un fuoco nel camino, altrimenti rischi di congelare. Naturalmente, ciò richiede la raccolta di vari rami e bastoncini dall'area circostante. Successivamente, è il momento di creare un'ascia di pietra per ottenere materie prime ancora più solide. Non puoi allontanarti molto da casa tua, poiché sei ancora a rischio di congelamento. Fortunatamente, puoi tornare indietro usando le tue impronte sulla neve. Dopo l'ascia, è il momento di preparare vestiti caldi per il tuo topo in modo che possa allontanarsi un po' dall'accogliente camino prima di dover tornare. Ma la tessitura richiede il filato, che non è nemmeno disponibile automaticamente. E così, il gioco procede in modo simile a un tradizionale gioco di sopravvivenza. Quando sei progredito abbastanza, puoi rompere la barriera che in precedenza impediva l'accesso all'area successiva, ed è così che l'avventura progredisce ulteriormente.

Dal momento che si tratta di un gioco di sopravvivenza, il crafting è ovviamente una parte fondamentale dell'esperienza. Nel gioco, realizzi vari oggetti per la casa e in seguito anche mobili, ma non puoi progettare e costruire la tua casa.

Durante la presentazione, abbiamo incontrato scarafaggi delle dimensioni di un topo stesso, dove gli scarafaggi non attaccavano il giocatore. Secondo gli sviluppatori, il giocatore può attaccare per primo, tuttavia, e questo è ciò che porta a un combattimento brutale. Le battaglie sono molto semplici, brevi e in tempo reale, ma funzionano abbastanza bene.

Winter Burrow presenta un cambiamento del giorno e della notte. Di notte fa freddo molto rapidamente e il congelamento ti minaccia indipendentemente dal tuo abbigliamento. Successivamente, il giocatore riceve una torcia, che ti consente di navigare al buio meglio di prima. Qualunque cosa stia accadendo nel gioco, si cerca di trasmetterla visivamente al giocatore. Con l'avvicinarsi del congelamento, compaiono più scaglie di ghiaccio ai bordi dello schermo e la tempesta ostacola letteralmente la visibilità quando la neve inizia a coprire lo schermo. E se non c'è la torcia, lo schermo è davvero scuro.

Forse l'oggetto più interessante introdotto è stata una pala, con la quale è possibile scavare buche nel terreno. In questo modo puoi trovare oggetti casuali e possibilmente qualcosa di veramente importante. In ogni caso, questo tipo di meccanica di gioco ti incoraggia a scavare nel terreno spesso e in molti luoghi diversi.

Winter Burrow sembra un gioco di sopravvivenza abbastanza sicuro in termini di meccaniche di gioco, e richiede chiaramente un certo tipo di giocatore. Il ritmo è lento, l'atmosfera è calma e, come ho già detto, dovresti essere pronto a leggere molto e altrimenti passare del tempo nei menu. Durante l'anno 2025, vedremo cosa Winter Burrow ha finalmente da offrire.