WiZ HDMI Sync Box & TV-lightstrip

HQ

Qui a Gamereactor, siamo grandi fan della gamma Philips Hue. Lo stesso vale per la destrezza, l'affidabilità, la versatilità e la qualità costruttiva, ma come molti altri continuano a sottolineare, c'è un prezzo da pagare, letteralmente.

Un 8K Sync Box ti costerà comunque un paio di migliaia di dollari per la sola scatola, che ovviamente deve essere accompagnata da un Play Gradient Lightstrip stesso. Come dice Mario Rwanda in Mandrilen; "I conti tornano", ma ora stanno lanciando un'alternativa più attenta al prezzo attraverso la loro filiale economica Wiz.

Uno starter kit per televisori da 55-65 pollici costa 70 euro, quindi stiamo parlando di una frazione del livello di prezzo altrimenti, e il concetto stesso è praticamente identico. Si tratta della stessa striscia luminosa su 3 lati con adesivi usa e getta che possono essere facilmente incollati sul retro del televisore e, semplicemente facendo passare il cavo HDMI attraverso di essa, la chimica del colore e le condizioni di illuminazione del contenuto vengono "lette" in ogni singola scena e in ogni singola sequenza, in modo che lo spettacolo di luci sul retro corrisponda.

Annuncio pubblicitario:

Certo che ci sono dei sacrifici, questo è chiaro. Ad esempio, si tratta di HDMI 2.0, non 2.1, il che significa che eseguendo una PS5 o una Xbox Series attraverso di esso, si sacrifica la possibilità di 4K/120Hz o 8K (anche se questo di per sé si è dimostrato una scoreggia al vento). Invece, sei limitato a 4K/60fps, che è sufficiente nel 99% dei casi, e questo è con HDR10+ e Dolby Vision.

Sono disponibili quattro impostazioni: Cinematic, Vibrant, Relaxation e Rhythmic. Questa è in realtà un'idea piuttosto buona e presenta diversi livelli di intensità e ritmo nella presentazione dei colori, anche se tutti si adattano a ciò che è effettivamente sullo schermo. Ci sono WI-FI e Bluetooth e, se hai altre luci Wiz nella tua casa, possono sincronizzarsi. Tradizionalmente, non c'è alcun crossover con Hue, il che è ancora un po' un ostacolo e un po' assurdo quando provengono dallo stesso posto.

Annuncio pubblicitario:

Oltre a questo, c'è praticamente tutto ciò che si può chiedere qui. L'effetto luminoso è potente, intenso e perfettamente accentuato dal contenuto sullo schermo. Abbiamo testato sia Forza Horizon 5 che Clair Obscur: Expedition 33 su PS5 durante il periodo di test e siamo rimasti estremamente soddisfatti di quanto fossero dinamici e reattivi i colori, soprattutto considerando quanto sia economico uno starter kit.

E con il supporto sia per Alexa che per Google Home, sei a prova di futuro e, come abbiamo detto prima, anche l'app Wiz non è male. L'unica cosa che si sacrifica è, stranamente, la sicurezza per il futuro, poiché il 4K/120Hz potrebbe alla fine diventare più affermato, e semplicemente non sarete in grado di farlo facendo passare la vostra console attraverso questa scatola.