World of Warcraft: Shadowlands - La recensione della nuova espansione

Shadowlands è probabilmente una delle espansioni più importanti della storia di World of Warcraft, poiché condivide molte analogie con Cataclysm, un'espansione che ha cambiato per sempre Azeroth e il gioco. Proprio come Cataclysm, alcune delle nuove funzionalità e modifiche più rilevanti di Shadowlands non sono nemmeno legate all'espansione in sé e per sé, come la riduzione del livello, la nuova zona iniziale e la riformulazione dell'intera esperienza di livellamento, consentendo ai giocatori di avventurarsi nei contenuti che meglio si adattano alla loro esperienza. Questo è disponibile a tutti i giocatori - in gran parte gratis per tutti coloro che hanno un abbonamento - e ciò significa che non c'è mai stato un momento migliore per i giocatori di provare o tornare a giocare WoW.

Puoi leggere maggiori dettagli su questa nuova esperienza di WoW nella nostra recensione di World of Warcraft - 1.9 Patch, ma probabilmente sarai qui per scoprire cosa pensiamo del contenuto effettivo di Shadowlands. Avevamo già condiviso le nostre prime impressioni in un articolo in progress che puoi leggere qui, ma ora che ci siamo addentrati più a fondo nell'avventura e abbiamo testato nuovi sistemi, ci sentiamo finalmente pronti per dare un voto alla nuova espansione.

Detto questo, va tenuto presente che Shadowlands è solo l'inizio, poiché arriveranno molti contenuti nei mesi e persino negli anni a venire, come è di consueto nelle ultime espansioni.

Shadowlands segue un percorso molto lineare, più delle espansioni precedenti, poiché le nuove aree (ce ne sono cinque) devono essere sbloccate in un ordine specifico lungo la campagna principale. World of Warcraft di solito presenta le sue mappe come un grande mondo aperto, ma Shadowlands funziona in modo diverso, presentando un'area centrale - Oribos - con portali per le altre aree (Bastion, Maldraxxus, Ardenweald, Revendreth e Maw).

Le aree stesse sono gigantesche, con molto da fare e hanno temi molto diversi. Bastion assomiglia al paradiso, Maldraxxus è una zona devastata con non morti e mostri, Ardenweald è dedicato alla natura, Revendreth è fondamentalmente una zona di vampiri e Maw è un incubo tetro e desolato, esteticamente una delle zone più brutte mai viste in WoW (ed è giusto che sia così, poiché è qui che le peggiori anime dell'universo trascorrono la loro eternità.

Le quattro aree principali, Bastion, Maldraxxus, Ardenweald e Revendreth, includono il proprio Covenant, con personaggi e storie che il giocatore deve seguire. Dopo aver raggiunto il livello 60 (il nuovo livello massimo) e dopo aver completato le storie principali per ogni Covenant, il giocatore deve sceglierne una come sua, sbloccando missioni, abilità, luoghi e ricompense, specifiche per la Covenant scelta. C'è molto da fare dopo aver raggiunto il livello 60, grazie ai nuovi sistemi di aggiornamento per il personaggio, obiettivi specifici (come costruire un abominio a Maldraxxus o organizzare un gala a Revendreth) e altro ancora.

Una grande caratteristica in Shadowlands è Torghast: Tower of the Damned, una torre ispirata al genere rogue-lite. La torre è composta da diversi piani, con diverse creature e trappole, e alla fine devi affrontare un boss per avanzare al piano successivo. Se muori, devi ricominciare da capo, con una nuova struttura e layout randomizzati.

Poi abbiamo il contenuto più tradizionale, sotto forma di dungeon. Ogni area ha un dungeon specifico, della durata compresa tra 20 e 30 minuti, e presenta boss con alcune idee interessanti. Castle Nathria sarà il primo raid, in arrivo l'8 dicembre, il che significa che non l'abbiamo ancora provato, ma sarà diviso in ali, con diverse ali e modalità di difficoltà in programma per le prossime settimane e mesi.

Ciò significa che, sebbene ci siano molti contenuti già disponibili, c'è ancora un sacco di Shadowlands in arrivo in futuro e questo ha implicazioni per la storia stessa. Sebbene sia stato piacevole seguire le storie di ogni area e Covenant, riteniamo che la storia principale, che coinvolge Sylvanas, The Jailer e gli altri personaggi centrali di World of Warcraft, avrebbe potuto essere sviluppata un po' di più. Ci sono alcune sorprese e reveal, ma l'interazione con questi personaggi - specialmente i cattivi - è poco brillante.

Il reparto artistico di Blizzard è uno dei migliori del settore e per la nuova espansione hanno fatto del loro meglio. Dalle maestose pianure di Bastion, ai palazzi gotici di Revendreth, Shadowlands risplende grazie ad uno stile artistico fantastico. È impossibile nascondere che WoW sia un gioco di 16 anni fa, il che limita naturalmente ciò che è possibile fare, ma all'interno di questi limiti tecnici, WoW ha una qualità visiva spettacolare. Per quanto riguarda la colonna sonora, la solita, è epica, varia e memorabile.

Con l'aggiornamento uscito poche settimane fa, World of Warcraft si è riconfigurato, diventando più accessibile che mai ai nuovi giocatori. Shadowlands rafforza questa idea, introducendo molti ottimi contenuti per i giocatori. Mancano nuove funzionalità più sostanziose come nuove meccaniche di gameplay, classi e razze, ma considerando il lavoro che Blizzard ha dovuto fare per livellare l'esperienza, è comprensibile che scelgano di giocare un po' sul sicuro. Shadowlands non rivoluziona World of Warcraft, ma è più che sufficiente per permettere al MMORPG di essere tra i migliori nel suo genere e in uno stato di grande rilevanza mentre ci prepariamo all'arrivo del 2021.