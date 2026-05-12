X-Men, Fantastici Quattro e Spider-Man per ottenere "colpi di scena e trasformazioni inquietanti" tramite l'etichetta Midnight

HQ

Recentemente, Marvel Comics ha annunciato una nuova etichetta chiamata Midnight, che prometteva di offrire all'epoca un "nuovo universo terrificante", con ulteriori informazioni tenute nascoste. Sulla base di ciò, Marvel ha ora annunciato i suoi piani più completi per l'etichetta Midnight, sottolineando che offrirà ad alcuni dei suoi personaggi principali e alle sue squadre trasformazioni più "scioccanti" e "inquietanti".

Come descritto da Marvel, Midnight darà ai suoi "creatori moderni più definitivi carta bianca per reimmaginare eroi con colpi di scena scioccanti e trasformazioni inquietanti in una narrazione senza confini che terrà i lettori in allerta numero dopo numero."

Per quanto riguarda ciò che dovremmo aspettarci dalle storie, ci sarà un nuovo evento ad agosto, settembre e ottobre, ognuno dei quali metterà X-Men, Fantastic Four e Spider-Man sotto i riflettori. Marvel ha anche anticipato cosa aspettarsi qui, aggiungendo:

"Gli X-Men non combattono più per essere accettati, hanno fame di sangue. I Fantastici Quattro si avventurano nell'ignoto non per salvare il mondo—ma per scatenare terrore su di esso. E Spider-Man scopre che con grande potere... arriva qualcosa di mostruoso."

Annuncio pubblicitario:

Per quanto riguarda la prima storia, sarà Midnight X-Men, scritta da Jonathan Hickman e con disegni di Matteo Della Fonte. La sinossi spiega: "Le ombre di New York City sono perseguitate dai vampiri e dagli empire mutanti. La spada di Damocle aleggia sulla pace tra queste due specie e le fazioni al loro interno. Sta per covare una guerra aperta e i non rimossi saranno coinvolti nel fuoco incrociato."

A settembre seguirà Midnight Fantastic Four, scritto da Benjamin Percy e con illustrazioni di Kev Walker. La premessa è la seguente: "Uno scienziato ossessivo si addentra nei segreti dell'universo forse meglio lasciarli sconosciuti all'umanità, lasciando sé stesso e altri tre deformati in modi strani e orribili. Quali orribili segreti si celano nelle nuove dimensioni che hanno scoperto? E l'umanità potrà sopravvivere alla scoperta?"

Infine, abbiamo Midnight Spider-Man di ottobre, una storia scritta da Phillip Kennedy Johnson e con disegni di Scie Tronc. Questo racconto presenterà quanto segue: "Un giovane Peter Parker viene trasformato in un orribile ibrido ragno dalla spietata Oscorp Corporation nella loro ricerca della vita eterna. Quando Oscorp inizia a usare i segreti svelati dalla sua mutazione per creare più ibridi uomo-animale, Peter abbraccia la sua nuova forma grottesca per fermarli."

Mentre aspettiamo ulteriori informazioni, potete vedere la copertina di Midnight X-Men qui sotto.

Annuncio pubblicitario: