Yakuza Kiwami & Yakuza Kiwami 2 su Nintendo Switch 2

Circa cinque mesi fa, ho rivisitato uno dei miei titoli preferiti del franchise Yakuza, quando era ancora conosciuto come tale al di fuori dei confini del Giappone. Il progetto non è stato minore, tutt'altro, perché si tratta del rivitalizzato Yakuza 0 Director's Cut. Questa versione migliorata (beh, ad eccezione della localizzazione di alcune lingue, come lo spagnolo) includeva non solo una grafica e animazioni migliori rispetto al gioco originale del 2017, ma aggiungeva anche nuove scene cinematografiche e una nuova modalità di gioco al totale, il che ha dato un po' di spinta a questa versione "definitiva" della storia delle origini di Kiryu Kazuma e Goro Majima. Un primo passo per tutti coloro che inizieranno Yakuza/Like a Dragon nel 2025 e che faranno il pieno di Yakuza. In triplice copia.

Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2, tuttavia, non sono state revisioni così approfondite come Director's Cut di Yakuza 0. Naturalmente, la grafica è l'attrazione principale di questa versione, così come le prestazioni superiori del porting 1:1 che RGG Studio ha rilasciato alla fine del 2024 per Switch 1.

Yakuza Kiwami 2, d'altra parte, ha beneficiato dell'essere già stato costruito dalla sua versione originale il Dragon Engine, che si è evoluto dal 2016 ad oggi, risultando in un'eccellente modellazione dei personaggi ed espressioni facciali. Anche le cicatrici di Ryuji hanno un aspetto diverso. Sono passati anni dall'ultima volta che ho giocato a Yakuza Kiwami 2, ma inutile dire che questa versione è ancora migliore.

Forse sono partito alla grande, e forse questa recensione sta raggiungendo qualcuno che non ha mai provato un action Yakuza prima e conosce solo le puntate più recenti con protagonista Ichiban Kasuga, o forse si aspettano di vedere qualcosa di così ampio e completo come il Yakuza 0 Director's Cut che ha debuttato su Nintendo Switch 2. In entrambi i casi, permettimi di presentarti (di nuovo) Kazuma Kiryu, il Dragon of Dojima.

Yakuza Kiwami Ci porta tra il 1995 e il 2005, in un periodo di vero e proprio boom economico per il Giappone, nel pieno di un boom immobiliare in cui la yakuza, il crimine organizzato giapponese, è profondamente coinvolta. Kiryu non è più un nuovo arrivato in questo mondo criminale, e sta per emanciparsi dalla famiglia Dojima, uno degli affiliati della potente Toho Clan, una delle due maggiori organizzazioni Yakuza del paese, sempre in grado di rivaleggiare con la Omi Alliance. E proprio mentre stava per iniziare questo nuovo capitolo della sua vita, una situazione totalmente imprevedibile lo ha portato a dichiararsi colpevole dell'omicidio del suo oyabun e a trascorrere dieci anni in prigione, espulso dalla famiglia e perdendo i contatti con i suoi cari. In questo contesto, finisce a capo di Haruka, una ragazza che sembra essere la chiave per ottenere una proprietà del valore di dieci miliardi di yen, un lotto libero per il quale tutta la yakuza di Tokyo sta facendo offerte.

Kiryu si imbarcherà in una trama di mistero e violenza, proteggendo Haruka e disfacendo i fili che hanno intessuto questa storia da prima che fosse espulso dalla famiglia. Senza entrare nei dettagli, Yakuza Kiwami ha migliorato la premessa dell'originale del 2005 e gli ha apportato alcuni miglioramenti visivi e di qualità della vita, come il salvataggio basato su menu, così come l'acclamata modalità "Majima Everywhere", che ti faceva affrontare casualmente Mad Dog di Shimano mentre esploravi le strade di Kamurocho. Minigiochi, personaggi e situazioni sia emotive che drammatiche, oltre che surreali e comiche. Yakuza Kiwami trasuda personalità, anche dieci anni dopo la sua uscita originale.

Yakuza Kiwami 2 è un sequel diretto degli eventi di Yakuza Kiwami, e si svolge nel 2006. Kiryu inizia al di fuori della yakuza, cercando di essere una figura paterna e protettrice per Haruka, fino a quando l'ombra di una guerra tra iTojo Clan e iOmi Alliance lo porta ad accettare, per onore, di cercare la pace tra le due organizzazioni. In questa difficile situazione incontra uno dei suoi avversari più importanti all'interno del franchise: Ryuji Goda, il Dragon of Kansai. Ryuji vuole forgiare la sua leggenda con il fuoco e il sangue, e questo provocherà uno scontro tra il Dragons of the East e il West. Inutile dire che Yakuza Kiwami 2, anche senza la gamma di stili di combattimento del suo predecessore, offre un'esperienza d'azione più raffinata, oltre ad aumentare il livello della narrazione. E, naturalmente, con tutti gli extra, i contenuti secondari e le nuove località da visitare centimetro dopo centimetro.

Quindi, vale la pena acquistare il pacchetto Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 ? Ti darò due importanti motivi per cui penso che dovresti. La più importante è che RGG sembra aver imparato dal suo errore con Yakuza 0 Director's Cut e le nuove localizzazioni linguistiche (francese, tedesco, italiano, spagnolo) sono ora ben fatte. Non ho trovato aberrazioni in nessuno dei due giochi come ho visto nel prequel. Se stai pensando di giocarci per la prima volta e la barriera linguistica era un problema, ora non hai scuse (ricorda che entrambi arriveranno anche l'8 dicembre insieme a Yakuza 0 Director's Cut su PS5, PC e Xbox Series). Il secondo è che anche se li hai già giocati in precedenza, il pacchetto Yakuza Kiwami & Yakuza Kiwami 2 viene fornito con un prezzo adeguato e anche nelle prossime due settimane avrà uno sconto aggiuntivo ancora più attraente.

Il mio unico cavillo sarebbe, forse più duramente, che queste versioni non offrono nuovi filmati o contenuti per il giocatore di ritorno. Sono il nesso che collegherà il passato al presente del franchise e al futuro Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, ma se li avete giocati in passato (anche nel passato prossimo su Nintendo Switch, nel caso di Kiwami 1 ), non vedo troppa urgenza nel tornare a questo Kamurocho. Per chiunque non si preoccupi di rivivere due classici, ti aspetta la migliore versione possibile di loro.