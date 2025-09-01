Yooka-Replaylee Anteprima: il duo platform è tornato ed è pronto ad affrontare Astro Bot e Donkey Kong

HQ

Nel 2017, il platform Yooka-Laylee ha riavvolto l'orologio con la sua grafica colorata e molti oggetti da collezione che ci hanno riportato all'era dei platform 3D per Nintendo 64. Ora lo sviluppatore Playtonic sta ancora una volta guardando al passato mentre sta rimasterizzando Yooka-Laylee con il nuovo titolo Yooka-Replaylee.

Anche se avremmo dovuto giocare al gioco da soli alla Gamescom, purtroppo la nostra anteprima è fallita a causa di problemi hardware. Fortunatamente, siamo riusciti a ottenere un'intervista con Ross Bullimore, il direttore del design del titolo.

Come molti dei dipendenti dello sviluppatore, Bullimore ha iniziato a Rare ed è stato con Playtonic dal 2015, quando lo studio britannico ha iniziato il suo sviluppo il Yooka-Laylee grazie a un Kickstarter di successo che ha raccolto oltre 2 milioni di sterline. Essendo passati dieci anni da quando hanno iniziato, sono ovviamente successe molte cose da allora, e Bullimore ci ha detto che il team ha introdotto molti miglioramenti per rendere il gioco più contemporaneo.

"Abbiamo esaminato e aggiornato il gioco per adattarlo meglio alla sensibilità dei giocatori moderni. Con il primo progetto, stavamo cercando di creare un gioco che fosse fedele ai platform per N64 su cui avevamo lavorato in precedenza. Mentre per questo volevamo che si rivolgesse a un pubblico più ampio, e pensiamo che i giocatori moderni abbiano richieste di funzionalità in giochi che non erano presenti in quegli originali. Quindi abbiamo aggiornato un sacco di cose".

Bullimore spiega che il miglioramento principale è in termini di controlli, che in Yooka-Replaylee sono molto più reattivi e precisi. Oltre a questo, Playtonic ha anche aggiunto una serie di funzionalità per la qualità della vita, come una mappa di gioco e punti di teletrasporto che ti consentono di viaggiare velocemente.

I nuovi giocatori non sono gli unici a cui potrebbe piacere Yooka-Replaylee. Come suggerisce il nome, i giocatori di ritorno avranno anche un motivo per rigiocare il gioco, poiché le aree aperte sono ora piene di ancora più oggetti da collezione e attività rispetto a prima.

"Per l'originale, abbiamo ricevuto un bel po' di feedback da persone che ritenevano che in alcune aree il mondo fosse un po' vuoto. Ora ci sono circa il doppio dei contenuti, quindi ovunque tu sia nel mondo, ora ci sono molte cose da fare. Ci sono il doppio delle pagine, che è l'oggetto principale da collezione del gioco, rispetto a quelle precedenti, e abbiamo aggiunto anche nuovi tipi di oggetti da collezione. Abbiamo anche aggiunto gli oggetti cosmetici come nuova funzionalità, in modo che possiate vestire Yooka e Laylee".

Mentre il design dei livelli rimane relativamente invariato, Playtonic ha apportato alcune modifiche, principalmente al modo in cui funzionavano alcuni minigiochi.

"Abbiamo rifatto i livelli del carrello da miniera, e abbiamo completamente rifatto anche i giochi arcade dell'originale, dato che non siamo mai stati particolarmente soddisfatti di come sono venuti fuori. Ora è un'avventura retrò completamente nuova con uno stile artistico e un gameplay completamente diversi in quei giochi arcade".

Quando l'originale Yooka-Laylee è uscito nel 2017, il mercato dei platform 3D era praticamente dominato solo da Mario e da titoli indie più piccoli. Da allora, abbiamo visto anche i principali attori saltare sulla piattaforma in ascesa. PerPlaytonic, la rinnovata competizione e il successo di altri platform 3D sono stati un altro fattore motivante nel dare nuova vita aYooka-Laylee, spiega Bullimore.

"Giochi come Astro Bot e il nuovo Donkey Kong dimostrano che anche altre aziende hanno fiducia nel fatto che ci sia un mercato per realizzare questi giochi. E penso che le persone che hanno giocato al gioco originale abbiano ora un'età in cui forse hanno dei figli e vogliono giocare con loro a questo tipo di giochi. Un giocatore più esperto può godersi il gioco in un modo, ma anche un giocatore più giovane può divertirsi, forse in un modo diverso.

"Abbiamo avuto alcuni bambini molto piccoli che ci giocavano. Non stavano necessariamente completando le sfide, ma si divertivano semplicemente ad andare in giro per il mondo, saltare e guardare le cose. Ha un fascino così ampio in cui ci sono sia sfide piuttosto difficili, ma anche alcune cose più facili per altre persone. Ed è bello vedere altri platform 3D là fuori. Sono giochi davvero fantastici e stanno vendendo bene, il che dimostra che, si spera, possiamo continuare a fare questo tipo di giochi".

Yooka-Replaylee è impostato su il 9 ottobre 2025 per PC, Nintendo Switch 2, PS5 e Xbox Series S/X.