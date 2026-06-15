10 anni di Dead by Daylight: Tutti gli annunci della Celebrazione dell'Anniversario

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Beh, finalmente è successo. Behaviour Interactive ha ufficialmente celebrato 10 anni di crescita, evoluzione e supporto Dead by Daylight. Il gioco horror multiplayer asimmetrico che ha servito di base e ispirazione a tanti altri ha ufficialmente 10 anni, un'impresa che, in parole semplici, è notevole. Stiamo arrivando a un punto in cui alcuni dei pionieri del servizio dal vivo, se vogliamo, stanno iniziando a spostarsi in un'aria più rafinata, e a tal fine Behaviour fa parte del gruppo che celebra la propria occasione con una grande celebrazione dell'anniversario.

In anticipo, lo sviluppatore aveva già confermato che Friday the 13th e l'iconico Jason Vorhees sarebbero arrivati al gioco, segnando una collaborazione che tanti fan desideravano con ansia. Se pensavi che questo fosse tutto ciò che Behaviour avrebbe in serbo per inaugurare il prossimo decennio di Dead by Daylight, la buona notizia è che c'erano molti altri annunci pronti a essere resi pubblici.

Per cominciare, Behaviour voleva chiarire una cosa molto, molto chiara: i prossimi 10 anni di Dead by Daylight saranno buoni, se non migliori, dell'ultimo decennio. In un comunicato stampa, Behaviour spiega che "i prossimi 10 anni in The Fog saranno altrettanto ambiziosi quanto il precedente", sottolineando che ci saranno più collaborazioni e nuovi Capitoli che "mantengono le paure in modi davvero unici."

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A tal fine, con il crossover di Jason che arriverà domani, 16 giugno, su tutte le piattaforme, il prossimo grande Capitolo inizierà meno di 10 giorni dopo, con un Capitolo incentrato sui Survivor chiamato The Life Road e che introdurrà il primo Survivor indigeno del gioco. Questo personaggio si chiama Shane Wiigwaas e arriverà in gioco il 25 giugno su tutte le piattaforme.

Dopo questo, saranno previsti altri divertenti piaceri per il resto del 2026. Il prossimo Capitolo sarà lanciato ad agosto e sarà il primo Capitolo mai sviluppato interamente dalla comunità Dead by Daylight. Si chiama Chorus of Sin e ne sentiremo parlare di più man mano che ci avvicineremo al suo arrivo tra un paio di mesi. E poi a novembre possiamo aspettarci un crossover con Terrifier. Con l'arrivo di una serie di film moderni così famosa, sarai contento di sapere che presenta Art il Clown come un killer giocabile, con questo mostro che porta il suo stile distintivo di violenza e omicidio all'esperienza più ampia.

Oltre ai piani per il 2026, il 2027 offre anche una vasta gamma di contenuti in negozio, incluso un capitolo dedicato basato sul titolo single-player guidato dalla narrazione di Behaviour, The Casting of Frank Stone. Ci è stato detto che ulteriori informazioni saranno condivise su questo Capitolo una volta che lo sviluppo sarà ufficialmente iniziato.

Ti presento Shane Wiigwaas.

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Parlando del 2027, Behaviour ha in mente grandi progetti riguardo all'aggiornamento e al potenziamento Dead by Daylight. Stiamo parlando di un gioco che ormai ha dieci anni, e questo significa che ci sono posti e aree dove potrebbe aver bisogno di un... Una nuova mano di vernice, diciamo. A tal fine, il prossimo anno ci sarà una "revisione visiva radicale" pensata per rendere il gioco più immersivo ed emotivamente coinvolgente, portando nuovi modelli di personaggi, capacità di animazione ampliate, nuove battute vocali, animazioni facciali realistiche, illuminazione, ombreggiatura e texture migliorate per le mappe, effetti di nebbia e nebbia migliorati, oltre a una presenza di Entità più forte. Ci saranno anche, per la prima volta in Dead by Daylight, sistemi meteorologici dinamici che portano pioggia e temporali.

Se tutto questo non ti piace, aspettati nuove modalità di gioco anche negli anni a venire, inclusi piani per una modalità 1v1 e una modalità Zombie. Incrociamo le dita per una collaborazione con Night of the Living Dead!

Infine, Behaviour sta finalmente pianificando di aprire Dead by Daylight al modding curato, con uno sviluppo di un sistema che permette ai giocatori di creare contenuti propri per il gioco e di vedere DbD evolversi in un attore chiave nello spazio dei contenuti generati dagli utenti.

Come appariranno i personaggi in futuro in Dead by Daylight.

Uff, è un bel po' di contenuti in arrivo, ma aspetta, c'è dell'altro. Oltre alle principali collaborazioni e capitoli previsti, ci saranno anche nuove collezioni da aspettare con entusiasmo. La prima sarà la Black Banquet Collection, legata all'evento Anniversario che si terrà dal 25 giugno al 16 luglio, portando "abbigliamento formale adatto alla festa". Poco dopo ci sarà anche la Sunflesh Collection, che offrirà cosmetici a tema deserto.

Oltre a questo, per celebrare il 50° anniversario degli Iron Maiden, The Huntress avrà un outfit leggendario ispirato alla mascotte Eddie, mentre sono previsti anche piani per una collaborazione con la Collection con la band metal Ice Nine Kills, che si estenderà anche a una nuova traccia digitale e a un videoclip. Non dimentichiamo Collections basate su The Walking Dead e Silent Hill f, che portano Glenn e Negan come outfit per Rick, e Shimizu Hinako per Cheryl, rispettivamente. Infine, ci sarà una Collezione Diablo questo ottobre, e anche una Collezione Scooby-Doo, senza una data precisa su quando sarà prevista.

Eddie di Iron Maiden, The Black Banquet Collection e Glenn di The Walking Dead.

Come nota finale, è stato condiviso un aggiornamento sul film Dead by Daylight previsto. Ci viene detto che una sceneggiatura per il film è stata scritta da Alexandre Aja e David Leslie Johnson-McGoldrick, e che Thordur Palsson è stato scelto come regista del film. Ora attendiamo altre notizie riguardo al casting e ai piani per la prima del progetto.

Tutto sommato, è un momento piuttosto entusiasmante per essere un fan e giocatore Dead by Daylight.