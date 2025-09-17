100 Thieves promette "un cambiamento significativo a tutti i livelli delleValorant nostre operazioni"

HQ

Alla fine è stata un'altra stagione deludente nel Valorant Champions Tour per 100 Thieves, poiché l'organizzazione nordamericana non è riuscita a essere all'altezza delle aspettative e ha perso l'evento Champions per il terzo anno consecutivo.

Naturalmente, questo non è sufficiente considerando gli standard di100 Thieves ', motivo per cui l'organizzazione ha promesso "cambiamenti significativi a tutti i livelli delle nostre operazioni Valorant ".

Per quanto riguarda l'aspetto di questo, la squadra ha rivelato l'intenzione di condurre "valutazioni complete del nostro intero approccio, dalle filosofie di costruzione del roster, alla supervisione strategica, al supporto organizzativo e all'esecuzione quotidiana per garantire che stiamo fornendo ai nostri giocatori e al nostro staff del 2026 le basi necessarie per il successo del campionato".

Anche il vicepresidente degli eSport Joseph Jang ha commentato la questione, che ha spiegato: "Era chiaro che quest'anno non eravamo la somma delle nostre singole parti. Ciò significa che, nonostante abbiamo un incredibile pool di talenti, dovremo prendere decisioni difficili e cambiamenti significativi per reimpostare la nostra mentalità e valutare tutte le opzioni disponibili per il 2026".

100 Thieves conclude annunciando che i cambiamenti di roster e staff saranno condivisi nelle prossime settimane.