100 Thieves rivela un roster aggiornato Counter-Strike 2 composto da quattro nuove star

HQ

Gli sforzi di 100 Thieves nella scena Counter-Strike 2 saranno molto diversi nel 2026, dato che l'organizzazione nordamericana ha praticamente completamente rinnovato la sua formazione competitiva mentre si prepara a un anno calendario intenso di attività.

Con solo Håvard "rain" Nygaard che torna dal precedente regime, la nuova squadra ha quattro nuovi giocatori, ciascuno acquisito da una squadra diversa. Da Alliance arriva Alex "poiii" Nyholm Sundgren, da Ecstatic arriva William "sirah" Kjærsgaard, André "Ag1l" Gil lascia SAW per unirsi alla squadra e infine, come è stato 'trapelato' da 100 Thieves, Erik "fl0m" Flom arriva da Mythic.

Non è chiaro esattamente dove vedremo questa squadra in azione per la prima volta nel 2026, ma sono previsti un paio di tornei importanti per gennaio, tra cui nei circuiti BLAST ed ESL.