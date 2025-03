A Gaza scoppiano le proteste contro Hamas nel mezzo di un rinnovato conflitto

HQ

Le ultime notizie su Israele e Palestina . Centinaia di palestinesi nel nord di Gaza sono scesi in strada, chiedendo la fine del conflitto in corso e cantando slogan come "Hamas fuori" e "Basta guerre".

In mezzo alla devastazione nel nord di Gaza, dove gran parte della regione è stata ridotta in macerie, i residenti sono sempre più espliciti nella loro opposizione ad Hamas, il gruppo responsabile del raid mortale contro Israele nell'ottobre 2023.

Con la ripresa delle violenze in seguito alla rinnovata offensiva israeliana del 18 marzo, queste proteste sono diventate un'espressione di frustrazione, con molti palestinesi che hanno subito immense perdite e sfollamenti dall'inizio del conflitto.