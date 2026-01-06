A.C. Game Esports acquisisce la maggior parte di SAW, tornei di massima categoria ora idonei

HQ

L'organizzazione esports BC.Game Esports ha annunciato di aver raggiunto un accordo con SAW per acquisire molti dei giocatori principali di quest'ultimo. L'accordo vede essenziaSAW lmente il progetto attuale Counter-Strike 2 di rinominato BC.Game Esports, mentre il centro principale portoghese viene poi rinforzato da due veterani CS, Oleksandr "s1mple" Kostyliev e Denis "electroNic" Sharipov.

Questo cambiamento significa anche che BC.Game Esports è ora eleggibile per i tornei più importanti dell'anno, avendo conquistato il posto di SAW nella classifica VRS CS2 (22ª assoluta). Questo significa che potremmo presto vedere s1mple tornare sui palchi più grandi, giusto in tempo per la stagione 2026 che inizi a prendere forma.

Guardando a questa squadra BC.Game Esports rinnovata, la squadra e lo staff tecnico che la supportano ora sono i seguenti:



Christopher "MUTiRiS" Fernandes



Adones "krazy" Nobre



António "aragornN" Barbosa



Oleksandr "s1mple" Kostyliev



Denis "electroNic" Sharipov



Wiktor "TaZ" Wojtas come allenatore capo



Non è chiaro esattamente dove vedremo la prossima volta BC.Game Esports, ma sono previsti grandi eventi per fine gennaio e inizio febbraio, che si svolgono nei circuiti BLAST ed ESL.