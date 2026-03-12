A.C. Game Masters Championship: Le squadre sono impegnate in vista dell'inizio dell'azione il 24 marzo

HQ

È un periodo così impegnativo per il competitivo Counter-Strike 2, dato che ci sono grandi eventi e tornei in tutto il mondo. Mentre molti occhi sono puntati sulle principali azioni di Tier 1, ci sono anche promesse azioni di livello inferiore, anche tra poco meno di due settimane quando il BC. Il Game Masters Championship si tiene a Bucarest, Romania.

Questo torneo riunirà un totale di 24 squadre che si contendono oltre $50.000 di premi in denaro, e mentre otto di queste squadre sono già state invitate alla parte dei Playoff, le altre 16 squadre sono state inserite nella fase a gironi, dove otto avanzano e otto vengono eliminate definitivamente.

A tal fine, i gruppi sono disposti come segue:

Gruppo A:



Fnatic



Mouz NXT



Nexus Gaming



Aimclub



Gruppo B:



Passion UA



Bestia



Esport ingannata



Basement Boys



Gruppo C:



Estasi



Cybershoke Esports



Fuoco Eterno



Hyperspirit



Gruppo D:



9ine



Inner Circle Esports



OG



Talento Infinito



Per quanto riguarda le otto squadre che sono state invitate direttamente ai Playoff, queste sono: G2 Esports, Gentle Mates, Heroic, Monte, BetBoom Team, HOTU, BIG, Sinners Esports. Anche in questo caso, il torneo si svolgerà dal 24 al 26 marzo.