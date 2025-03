Activision annuncia modifiche al pool di mappe della Call of Duty League in vista del Major III

HQ

In vista della stagione 2025, Activision ha annunciato le mappe e le modalità per la campagna Call of Duty League. Ora che siamo circa a metà degli eventi di quest'anno, è stata annunciata una modifica ai pool di mappe.

Tutto ruota attorno all'elemento Search & Destroy di ogni corrispondenza, con Skyline e Vault che vengono entrambi rimossi a favore dell'introduzione di Rewind e Dealership.

È molto probabile che queste modifiche si applicheranno ora per il resto della stagione 2025, quindi aspettati di vedere le tue squadre e i tuoi giocatori preferiti sfidarsi in alcune nuove località mentre l'era Call of Duty: Black Ops 6 della CDL continua.