Activision svela i piani per la stagione 2026 della Call of Duty League, con due Major europei

Negli ultimi anni, Call of Duty League squadre e giocatori hanno avuto circa sei settimane per prepararsi in vista dell'arrivo della nuova CDL stagione, ma non sarà così per la prossima stagione. Con il lancio di Call of Duty: Black Ops 7 previsto per il 14 novembre, ora sappiamo che il CDL tornerà già il 5 dicembre, il che significa che ci sono tre settimane tra il lancio e il calcio d'inizio.

Quando il CDL ritorna, possiamo aspettarci un breve evento Opening Weekend che si estende dal 5 al 7 dicembre. Questo porterà poi alle qualificazioni che si svolgeranno tra il 5 dicembre eMajor I il 25 gennaio, con cinque settimane di qualificazione previste per determinare le teste di serie e le squadre per l'evento principale con sede a Dallas, in Texas, tra il 29 gennaio e il 1 febbraio.

Per quanto riguarda Major II, questo offrirà sei settimane di qualificazione tra il 13 febbraio e il 22 marzo. L'effettivo Major avverrà quindi tra il 27 e il 29 marzo a Birmingham, nel Regno Unito, come parte di DreamHack Birmingham.

Le qualifiche di Major III offriranno tre settimane di azione tra il 17 aprile e il 10 maggio. Il motivo per cui è stato allungato è dovuto al torneo online Minor I che si terrà tra il 24 e il 26 aprile, fornendo una piccola pausa dal normale procedimento. Il torneo LAN Major III è previsto ad Atlanta, in Georgia, senza date esatte per ora.

Infine, Major IV svolgerà le sue tre settimane di qualificazioni tra il 29 maggio e il 21 giugno. Ci sarà anche una leggera pausa nel frattempo quando il torneo online Minor II si svolgerà tra il 5 e il 7 giugno. L'evento LAN Major IV si svolgerà quindi a Parigi, in Francia, tra il 25 e il 28 giugno.

Quindi, come ultima tappa del tour della stagione 2025/26, possiamo guardare avanti a Championship Weekend, che è previsto a Las Vegas, Nevada tra il 16 e il 19 luglio.

Di seguito è possibile vedere la tabella di marcia completa per l'intensa stagione che ci aspetta.