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Pokémon Winds/Waves
Adidas lancia una vasta collezione di sneaker Pokémon
Ci sono dodici modelli diversi basati su mostri tascabili iconici, non ultimo una piccola creatura elettrica gialla.
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Come già sai, Pokémon ha compiuto 30 anni un paio di mesi fa, il che significa che l'intero anno 2026 è ricco di vari eventi, prodotti, annunci e collaborazioni da festeggiare. In quest'ultima categoria, è stata ora svelata una collaborazione tra Adidas e Nintendo, incentrata su una collezione di sneaker.
Nerdist riporta che finora sono state rivelate dodici paia in vari modelli di scarpe (tra cui Adistar, Samba e ZX 9000), basate su diversi Pokémon come Charmander, Gengar e Mewtwo. Nel frattempo, Pikachu ha solo tre modelli propri.
La collezione parte a settembre e, come al solito, dovrai agire in fretta se vuoi uno di questi. I scalper tendono ad acquistare grandi quantità e poi rivenderle a prezzi esorbitanti su eBay.