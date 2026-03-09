Aggiornamento: Capcom ha sperimentato l'approccio co-op action per Resident Evil 9 prima di optare infine per la modalità dual action survival di Requiem

HQ

Una delle chiavi del successo attuale di Resident Evil Requiem è come combina magistralmente l'esperienza horror più tradizionale di RE2 (e la moderna reinterpretazione in prima persona di RE7) con l'approccio più orientato alla polizia/militare di RE4, 5 e 6. Il primo con Grace, il secondo con Leon, i giocatori apprezzano la dualità del loro gameplay e il cambiamento di ritmo quando passano da uno all'altro durante l'avventura. Ma cosa succederebbe se i due protagonisti giocassero insieme in un contesto completamente cooperativo e orientato all'azione?

Questo è esattamente ciò che Capcom non solo ha considerato, ma ha persino sperimentato prototipando il decimo capitolo principale della serie. Il direttore del gioco Koshi Nakanishi lo ammise durante il suo diario di sviluppo "Creator's Message". Il video (qui sotto) è stato pubblicato sia qui su Gamereactor che sui canali ufficiali di Capcom già a giugno, poco dopo la presentazione completa del gioco su SGF, ma sta girando e catturando l'attenzione della community ora che i giocatori stanno vivendo il gioco completo e possono paragonarlo allo scenario "e se". Inoltre, la maggior parte di quei fan ha avuto accesso solo alla versione di 5 minuti del clip che ha omesso i primi concetti, mentre questa versione completa di 8 minuti contiene la menzione:

HQ

"Resident Evil Requiem è un gioco offline per giocatore singolo", iniziò a spiegare il produttore Masachika Kawata. "Siamo riusciti a mettere molto in questo gioco. Abbiamo persino esplorato molti sistemi diversi all'inizio dello sviluppo."

"Forse hai sentito alcune delle voci," Nakanishi ha poi spiegato ulteriormente nel video esteso. "Cose come un Resident Evil online, o un Resident Evil open-world, con cui abbiamo passato un po' di tempo a sperimentare. Ma alla fine, anche se avevamo alcuni concetti interessanti, ci siamo resi conto che non era quello che i fan volevano vedere o giocare. Così siamo tornati al tavolo da disegno e abbiamo creato ciò che ha portato a Resident Evil Requiem."

Se guardi intorno al minuto 1 del video, puoi vedere alcuni gameplay di quei concetti iniziali. Alla fine, ciò che si avvicina di più a un'esperienza d'azione per due giocatori per ora i fan è il nuovo cabinet per pistola laser Resident Evil 2 Arcade, che uscirà anch'esso quest'anno come parte della spinta per il 30° anniversario della saga.

Sapevi degli approcci iniziali online, open-world e co-op per Resident Evil Requiem ?