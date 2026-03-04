L'intera linea temporale di Resident Evil spiegata in ordine cronologico

HQ

Resident Evil Requiem è il gioco del momento, e probabilmente stai scoprendo i misteri di Raccoon City proprio ora. Se ti blocchi o cerchi consigli, puoi sempre consultare le nostre guide, ma se hai già completato il gioco e sbloccato il Rapporto di Grace sulla verità dietro Raccoon City, potresti non avere voglia di leggere tutte e 60 le pagine sulla TV, quindi abbiamo creato questa trascrizione del testo, che funge anche da cronologia dell'intera saga di Resident Evil e recensisce gli eventi più rilevanti del franchise.

Prendete da bere e mettetevi gli occhiali da lettura perché daremo un'occhiata più da vicino a tutto ciò che il Rapporto di Grace ha da offrire. Abbiamo aggiunto i giochi che coprono gli eventi e una riflessione finale su Resident Evil 7 e 8.

Ecco un indice:

Il rapporto di Grace: La verità dietro Raccoon City

Introduzione

Nel 1998, Raccoon City fu devastata da un enorme focolaio causato da una fuga virale dal colosso farmaceutico Umbrella.

Il governo degli Stati Uniti rispose lanciando un attacco missilistico per eliminare gli infetti e eresse un blocco per isolare la città.

Nel 2004, a seguito di un processo, la Umbrella Corporation dichiarò bancarotta. Un resoconto completo degli eventi non fu mai reso pubblico.

Tuttavia, nell'ottobre 2026, è stato scoperto che la città era stata utilizzata come centro per la produzione e il traffico di armi biologiche.

Questo rapporto rivela che la narrazione consolidata dell'Incidente di Raccoon City è stata falsificata e chiarisce le verità appena scoperte sull'incidente.

1968

Per comprendere correttamente la verità, dobbiamo prima tornare all'inizio di tutto ciò.

Nel 1968, Ozwell E. Spencer, James Marcus ed Edward Ashford fondarono la Umbrella Corporation.

Avendo assistito agli orrori della Seconda Guerra Mondiale e al terrore della Guerra Fredda, Spencer provava un senso di disperazione nel vedere il mondo ripetere gli stessi errori. Sentiva fosse suo dovere portare un cambiamento all'umanità.

Come riportato nei documenti giudiziari dopo l'incidente di Raccoon City, il suo obiettivo finale era portare alla "virale evoluzione della razza umana."

Così, ha perseguito incessantemente la ricerca sui virus con mezzi illegali e disumani. Questo fatto rimane invariato.

Anni '70

Fin dall'inizio di Umbrella, l'azienda ha affrontato cambiamenti rapidi e intense lotte interne—in particolare, la netta divisione ideologica tra Spencer e Marcus.

Secondo i documenti giudiziari, questo conflitto fu citato come il principale fattore che portò agli sviluppi insoliti che seguirono.

Nel 1978, James Marcus sviluppò il T-Virus, che sarebbe poi diventato la causa della successiva epidemia.

Anni '80

Questo è un periodo cruciale per comprendere le basi della causa dell'incidente e la verità dietro l'intero caso.

L'influenza di Spencer e l'istituzione di ARK

Spencer usò la politica interna per far retrocedere Marcus, assorbendo la ricerca sul T-Virus in una struttura sotto il proprio controllo. Da allora, Umbrella iniziò a ricercare e sviluppare attivamente armi biologiche sotto la guida di Spencer.

La struttura sotterranea nota come ARK, scoperta durante eventi recenti, originariamente serviva come centro amministrativo della ricerca di Umbrella.

Sono stati inoltre scoperti diversi documenti che illustrano il piano di Spencer per ARK.

Estratto dai registri confiscati: "Revisione strategica a lungo termine 1980_0422"

Roadmap Integrata per la Ricerca Incentrata su ARK

Passo 1: Concentra investimenti nel piano di Wesker e nel T-Virus

Passo 2: Istituzione dell'ARK come centro di comando centrale

Passo 3: Sviluppo di Elpis

Passo 4: Trasferimento della memoria ed evoluzione forzata

Questa è la prima istanza documentata di una parola chiave significativa—Elpis.

Il coinvolgimento dei Connections

Furono scoperti anche i seguenti documenti riguardanti il coinvolgimento di Marcus.

Estratto dai registri confiscati: "Ricezione della donazione 1986_0138"

Vinciatore: James Marcus

Mittente: Fondazione F

Importo: 30.000.000 $

Questo documento mostra un flusso sospetto di fondi incanalato verso Marcus.

Le indagini precedenti dell'FBI hanno rivelato che la fonte dei fondi—la F Foundation—era solo una delle organizzazioni fantoccio di The Connections. (La F Foundation non esiste più.)

The Connections è un'organizzazione criminale contro cui varie agenzie governative hanno lanciato l'allarme da anni. Questo gruppo illecito è al centro di tutto questo.

Le prove suggeriscono che The Connections cercassero di essere coinvolti nelle operazioni centrali di Umbrella.

Sono stati scoperti ulteriori documenti appartenenti al protetto di Marcus, Brandon Bailey.

Estratto dai registri confiscati: "Telegraph Log 1988_0996"

Mittente: Brandon Bailey

Destinatario: F Foundation

I preparativi sono completati. Penso sia ora che mettano in contatto diretto con me, non credi? Aspetto una risposta.

Questo indica che Bailey prese in carico la corrispondenza con The Connections, succedendo a Marcus.

Si vociferava che Bailey fosse il fondatore dei Connections, ma potrebbe essere stato solo un piccolo ingranaggio nella macchina più grande. Ora crediamo che The Connections abbia radici profonde nel mondo criminale fin da prima degli anni '80.

Molto di The Connections rimane sconosciuto.

La Purga di Spencer

Per permettere a Spencer di ottenere il pieno controllo su Umbrella, usò la forza per affrontare eventuali opposizioni interne e avversari influenti.

Un elenco di questi individui, apparentemente preparato da un associato di Spencer, è stato recentemente scoperto.

Estratto da registri confiscati: "Lista di Rivalutazione"

Seguendo il protocollo di rivalutazione del CEO, verranno adottate misure contro questi individui:

- Cheryl Moore

- Michael Kramer

- James Marcus.........

[OMMESSO]

Anni '90 (Eventi trattati da Resident Evil 0 e Resident Evil)

Durante questo periodo, Umbrella continuò a crescere ed espandersi grazie ai legami con il governo. L'organizzazione divenne così grande che Spencer non poteva più controllarla completamente.

Numerosi incidenti hanno colpito le strutture Umbrella in tutto il mondo a causa di una cattiva gestione.

Inoltre, informazioni venivano diffuse a organizzazioni rivali e alle Connessioni a causa di talpe che si erano infiltrate nell'azienda.

Eppure, nonostante le circostanze, Spencer riuscì a proteggere e completare a fondo la sua ricerca all'ARK. La ricerca—Elpis.

Sebbene la maggior parte dei documenti riguardanti Elpis sia andata perduta con la distruzione di ARK, ne sono rimasti pochi.

Estratto da registri confiscati: "Messaggio di Spencer 199... [DATI MANCANTI]"

Tricell, H.C.F., La Famiglia e Umbrella. Elpis porrà fine a tutto. [DATI CORROTTI]

L'unica informazione trapela su Elpis era che avrebbe potuto sconvolgere l'equilibrio militare dell'intero mondo.

Tuttavia, era necessaria una password strettamente gestita conosciuta solo da Spencer per accedervi.

Elpis è un potente antivirale.

Tuttavia, ciò era sconosciuto a chi lo cercava. I Connections, e altri gruppi del mercato nero, pensarono erroneamente che fosse un'arma biologica potente con il potenziale di controllare le menti umane.

Questa confusione probabilmente derivava dalla feroce competizione che circondava lo sviluppo delle armi biologiche. Era risaputo che Spencer, lo sviluppatore di Elpis, mirava all'evoluzione e al controllo dell'umanità attraverso la tecnologia virale.

Completamento di Elpis

Sulla base dei dati raccolti dai registri confiscati e dei cambiamenti nel comportamento di Spencer, crediamo che Elpis sia stato completato intorno alla metà degli anni '90.

Dopo questo periodo, i registri mostrano una marcata diminuzione del numero di dichiarazioni pubbliche da parte di Spencer.

Una diminuzione simile dell'attività è stata osservata anche nell'orfanotrofio di Raccoon City.

In modo inquietante, si sospetta che i bambini dell'orfanotrofio siano stati a lungo utilizzati per esperimenti con l'Umbrella.

Sebbene Spencer visitasse spesso l'orfanotrofio, i registri indicano che smise negli anni '90.

Inoltre, l'orfanotrofio era sotto la giurisdizione di ricerca di William Birkin alla fine degli anni '90.

Birkin si rivoltò contro Spencer, portando infine alla fuga di notizie del T-Virus.

1998 - L'incidente di Raccoon City (Eventi trattati da Resident Evil 2 e Resident Evil 3)

Il T-Virus è trapelato dal centro di ricerca Umbrella a Raccoon City, causando un'epidemia senza precedenti. In risposta, il governo decise di lanciare un attacco missilistico sulla città, con il pretesto di contenere la diffusione.

Tuttavia, è qui che siamo stati ingannati. L'attacco missilistico non fu lanciato per prevenire la diffusione dell'infezione.

Fu elaborato un piano per interrompere il rapporto tra il governo e Umbrella, e scaricare la colpa di tutte le attività illegali su Spencer.

I registri trovati indicano che The Connections fecero pressione per l'attacco missilistico.

Estratti da registri confiscati: "Registro di accesso: Primo verbale dell'assemblaggio"

ARK è stato messo in sicurezza. Iniziate l'attacco missilistico. La colpa ricadrà solo su Spencer. Con questo, Umbrella sarà smantellata e sequestraremo i loro beni.

Il loro obiettivo era l'acquisizione di asset Umbrella, in particolare ciò che credevano avrebbe sconvolto l'equilibrio militare mondiale: Elpis.

Grazie al coinvolgimento di Bailey, i Connections erano a conoscenza del funzionamento interno di Umbrella prima dell'Incidente di Raccoon City. Questo li ha messi in posizione di mettere in sicurezza ARK rapidamente prima di ordinare al governo di effettuare l'attacco missilistico.

Dopo l'Incidente di Raccoon City

I Processi Ombrello (Eventi trattati da Resident Evil 4)

Come è ben noto, i processi si tennero dopo gli eventi dell'Incidente di Raccoon City.

Le testimonianze dei sopravvissuti di Raccoon City, insieme alle prove presentate dal Global Pharmaceutical Consortium, hanno dimostrato l'entità delle attività nefaste di Umbrella.

Le prove contro Spencer furono presentate ai processi dal suo subordinato, Albert Wesker.

Ora è evidente che Wesker era collegato a Tricell, che a sua volta aveva forti legami con The Connections.

Pertanto, è molto probabile che ci siano state pressioni da parte del governo e dei Connections durante i processi.

Nel 2004, a seguito dell'esito dei processi, Umbrella fu costretta alla bancarotta.

Proprio come The Connections e il governo avevano previsto, Ozwell E. Spencer fu ritenuto responsabile come CEO e scomparve dalla scena pubblica.

Acquisizione di ARK

Le Connessioni e il governo hanno sequestrato ARK durante l'Incidente di Raccoon City.

Successivamente, ARK servì come base per la ricerca, lo sviluppo e la distribuzione di armi biologiche.

Sono stati anche sequestrati documenti ritenuti elenchi di transazioni.

Questi elencano i concorrenti di Umbrella, insieme a organizzazioni precedentemente giudicate colpevoli di attività illegali.

Purtroppo, la maggior parte delle prove andò persa con il crollo di ARK. Gli sforzi di recupero continuano, ma il successo è improbabile.

Proliferazione del bioterrorismo (Eventi trattati da Resident Evil 5 e Resident Evil 6)

Dopo l'Incidente di Raccoon City, sono stati diffusi virus armati sviluppati da Umbrella.

Successivamente, casi di bioterrorismo con questa tecnologia si sono diffusi in tutto il mondo.

Nel 2013, il presidente Adam Benford è stato assassinato in un attacco bioterroristico. Le agenzie di intelligence riferiscono che il presidente desiderava rivelare tutta la verità sull'incidente di Raccoon City.

È possibile che il Presidente Benford fosse a conoscenza dei fatti rivelati in questo rapporto.

Gli ultimi anni di Spencer

I documenti rimasti su Spencer dopo lo scioglimento di Umbrella sono scarsi, ma recentemente è emersa una nuova fonte di informazioni: un'intervista condotta da Alyssa Ashcroft.

Nonostante sia responsabile di innumerevoli atrocità, Spencer ha mostrato alcuni segni di rimorso in questa intervista.

Avendo perso tutto, cercò espiazione.

Sebbene Elpis sia uno strumento potente che può rendere inerte le armi virali, ha anche il potenziale come panacea per essere usato per il bene.

È possibile che le vere motivazioni di Spencer dietro Elpis fossero la pace e la redenzione.

Sebbene rimase ossessionato dall'evoluzione dell'umanità negli ultimi anni, la maggior parte delle testimonianze lo descrive come un vecchio senile.

Spencer morì nel 2006 nella sua tenuta appartata. Le sue vere intenzioni nello sviluppo di Elpis rimarranno per sempre sconosciute.

Conclusione

Come possiamo vedere dai registri, la liquidazione della Umbrella Corporation fu intenzionalmente orchestrata da The Connections e dal governo degli Stati Uniti.

Inoltre, erano coinvolti nello sviluppo illegale e nel traffico di armi biologiche a Raccoon City.

La misura in cui i governi passati e presenti siano stati coinvolti richiede ulteriori indagini.

Molto riguardo a The Connections rimane avvolto nel mistero, e la maggior parte dei documenti del loro coinvolgimento sono stati distrutti insieme a ARK.

Innumerevoli vite sono andate perse.

Come funzionari governativi, abbiamo il dovere di perseguire la verità. Anzi, trovarla offrirà finalmente una chiusura a tutti coloro che sono stati vittime di queste azioni atroci.

Analista dell'Intelligence FBI, Grace Ashcroft.

Epilogo: Una nota su Resident Evil Biohazard e Village

Anche se il rapporto di Grace si conclude qui, ci siamo presi la libertà di aggiungere alla linea temporale i giochi la cui trama è direttamente influenzata dagli eventi del rapporto. Tuttavia, sia Resident Evil 7: Biohazard che Resident Evil Village (8) sono assenti. Perché? Perché, sebbene siano strettamente collegati all'intera trama di Spencer e T-Virus, la cronologia esatta di questi giochi non è inclusa nel rapporto. Tuttavia, per chi fosse curioso, possiamo dire che la ricerca iniziale di Spencer che portò al virus T fu ispirata dalle scoperte di Madre Miranda sul fungo megamicete. In altre parole, gli eventi che si svolgono in Resident Evil VII e Resident Evil VIII sono praticamente precedenti alla linea temporale.

Epilogo: Speculazione sul possibile DLC per Resident Evil Requiem e sulla direzione di Resident Evil 10

Per concludere e guardando avanti, le Connessioni sono un argomento di cui non tutto è ancora noto e ci sono ancora alcune questioni sciolte. Da quanto abbiamo visto in Requiem, è possibile che un ipotetico remake di Resident Evil 5 possa finire per dare indizi sul futuro della serie.

Le connessioni sono il grande mistero lasciatoci da Resident Evil Requiem. Sebbene la loro esistenza sia legata agli eventi di Resident Evil 5 e 6, e in particolare alla figura di Albert Wesker, in Requiem alcuni fatti contraddicono ciò che abbiamo visto nel quinto e sesto capitolo. Come abbiamo già detto, un rifacimento ipotetico di Resident Evil 5 potrebbe sistemare tutto questo e servire da collegamento agli eventi che abbiamo visto in Requiem, ma anche senza correggere quel legame con il passato, la scena post-crediti in Requiem ci mostra che le forze speciali di Umbrella sono ancora operative... Lavorano per le Connessioni, o c'è qualcosa che non sappiamo? In ogni caso, Resident Evil rimarrà in giro per un po', e forse un DLC per Requiem arriverà presto almeno.

