Al Qadsiah e Geekay Esports hanno incoronato i vincitori della Fase 2 dell'Overwatch Champions Series 2025

È stato solo un grande weekend di finali per il Overwatch Champions Series poiché la scena competitiva ha ospitato le sue finali Stage 2 sia per le regioni EMEA che per quelle nordamericane. Stando così le cose, abbiamo due vincitori da segnalare e anche un aggiornamento sulle squadre presenti per il Mid-Season Invitational previsto per il Esports World Cup alla fine di luglio.

Per la regione EMEA, Al Qadsiah è uscito vincitore dopo aver sconfitto Twisted Minds nel gran finale. Questo risultato significa che Al Qadsiah sta tornando a casa con $ 30.000 di premio in denaro, ma anche un posto per MSI e anche Stage 3 della scena EMEA. Sia Twisted Minds che Virtus.pro ricevono inviti a entrambe le competizioni, mentre The Ultimates, Gen.G Esports e Team Peps restituiscono tutti solo Stage 3.

Per quanto riguarda il Nord America, Geekay Esports ha superato Team Liquid per vincere. Ottengono anche le stesse ricompense di Al Qadsiah, con Team Liquid e NTMR che si uniscono ai team EMEA di MSI e tornano anche per Stage 3 per NA. Unendo questi tre in Stage 3 NA c'è Spacestation Gaming, Sakura Esports e Extinction.

Questi risultati significano che le squadre partecipanti all'MSI sono quasi confermate. Sono rimasti solo due slot da riempire dal torneo FACEIT League SA Master e anche dal Last Chance Qualifier, ma detto questo, le altre 14 squadre confermate sono le seguenti:



Procione pazzo



T1



Tutti i giocatori in tutto il mondo



Varrel



I Gatos Guapos



Geekay Esports



Squadra Liquid



NTMR



Al Qadsiah



Menti contorte



Virtus.pro



Giochi su Weibo



Squadra CC



ROC Esports



Il Mid-Season Invitational si svolge tra il 31 luglio e il 3 agosto e presenta un montepremi di $ 1 milione.