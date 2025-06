Alien: Romulus ' le riprese inizieranno questo ottobre

HQ

Sembra che Alien sia davvero tornato. Dopo che l'anno scorsoAlien: Romulus ci ha dato un ritorno promettente, ora abbiamo Alien: Earth da guardare avanti entro la fine dell'anno, con un sequel di Romulus in arrivo presto.

Potrebbe anche essere prima di quanto pensiamo. Il regista Fede Álvarez ha confermato al podcast Marea Nocturna che è attualmente in pre-produzione per il sequel, con l'intenzione di iniziare le riprese entro la fine dell'anno, in particolare a ottobre.

Cailee Spenny e David Jonsson sono pronti a tornare per il sequel e sembra che la 20th Century Fox sia pronta ad andare all-in sul franchise di Alien. Dovremo vedere come il sequel di Alien: Romulus aumenterà le paure e l'azione non appena sarà pronto per l'uscita.